Evolution API mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source WhatsApp Business API Gateway zum Erstellen von Chatbots, Automatisierungen und Integrationen für die Kundenkommunikation.
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Was Sie mit Evolution API erstellen können
Evolution API ist eine Open-Source-Plattform, die eine umfassende REST-API für die WhatsApp-Nachrichtenautomatisierung bereitstellt. Basierend auf der Baileys-Bibliothek ermöglicht sie Entwicklern, WhatsApp-Konten zu verbinden, Nachrichten zu senden und zu empfangen, Kontakte zu verwalten und Webhooks für die Echtzeit-Ereignisverarbeitung auszulösen – alles ohne teure offizielle API-Gebühren für Nicht-Cloud-API-Verbindungen.
Das Selbst-Hosting der Evolution API auf Ihrem VPS hält alle Kundengesprächsdaten auf Ihrer eigenen Infrastruktur, wodurch die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen gewährleistet wird und Kosten pro Nachricht entfallen, die kommerzielle Anbieter bei großem Umfang teuer machen. Die enthaltene PostgreSQL-Datenbank und der Redis-Cache bieten zuverlässige Persistenz und einen hohen Nachrichtendurchsatz für Produktions-Workloads.
Wichtige Funktionen von Evolution API
Multi-Instanz-Management
Verbinden und verwalten Sie mehrere WhatsApp-Nummern von einer einzigen Bereitstellung aus, wobei jede Instanz isoliert und über die API unabhängig steuerbar ist.
Chatbot-Integrationen
Native Konnektoren für Typebot, Chatwoot und OpenAI ermöglichen die No-Code-Chatbot-Erstellung und KI-gestützte automatisierte Konversationen auf WhatsApp.
Webhook-Event-System
Echtzeit-Webhooks liefern Nachrichten-, Verbindungs- und Gruppenereignisse an Ihre Anwendung, sobald sie auftreten, was sofortige automatisierte Antworten ermöglicht.
Workflow-Automatisierung
Kompatibel mit n8n und anderen Automatisierungsplattformen, wodurch komplexe mehrstufige Nachrichten-Workflows ohne benutzerdefinierten Code erstellt werden können.
RESTful API
Übersichtliche HTTP/JSON-API mit QR-Code-Authentifizierung ermöglicht die einfache Integration von WhatsApp-Nachrichten in jede Anwendung oder jeden Dienst.
Warum Sie Evolution API auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.