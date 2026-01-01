Errbit mit 1 Klick bereitstellen.
Selbstgehosteter Airbrake-kompatibler FehlerfÃ¤nger fÃ¼r Ruby-, Rails-, Python-, JavaScript- und PHP-Anwendungen.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Errbit
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Errbit erstellen kÃ¶nnen
Errbit ist ein Open-Source-Fehler-Tracker, der als direkter Ersatz fÃ¼r die Airbrake-API entwickelt wurde. Jeder Airbrake-kompatible Benachrichtiger â€“ einschlieÃŸlich des offiziellen Gems fÃ¼r Ruby und Rails, airbrake-js fÃ¼r Browser und Node sowie Community-Bibliotheken fÃ¼r Python, PHP und weitere â€“ kann auf Ihre Errbit-Instanz statt auf einen SaaS-Endpunkt zeigen und sofort beginnen, Ausnahmen, Stack-Traces und Anfragekontext in ein einheitliches Dashboard zu streamen.
Das Selbst-Hosting von Errbit auf einem VPS hÃ¤lt vollstÃ¤ndige Stack-Traces, Benutzerdetails und Parameter-Dumps unter Ihrer Kontrolle, anstatt sensible Produktionsdaten an einen Drittanbieterdienst zu Ã¼bergeben. Errbit gruppiert doppelte Meldungen in einzelne FehlerdatensÃ¤tze, unterstÃ¼tzt App-spezifische Benachrichtigungsregeln und integriert sich mit GitHub, GitLab und anderen Issue-Trackern, sodass Fehler direkt aus der Produktion in Ihren bestehenden Workflow flieÃŸen.
Wichtige Funktionen von Errbit
Airbrake API-kompatibel
Richten Sie jeden bestehenden Airbrake Notifier ohne CodeÃ¤nderungen auf Errbit aus â€” Ruby, Rails, JavaScript, Python, PHP und Community-Bibliotheken funktionieren alle sofort.
Intelligente Fehlergruppierung
Konfigurierbares Fingerprinting dedupliziert identische Ausnahmen Ã¼ber Bereitstellungen, Umgebungen und Instanzen hinweg, sodass Sie die Grundursachen beheben kÃ¶nnen, anstatt sich mit wiederholtem Rauschen zu befassen.
Multi-App-Isolation
Fehler von vielen Diensten in einer einzigen Errbit-Instanz verfolgen, mit App-spezifischen Umgebungen, Watchern, Benachrichtigungsschwellen und Zugriffskontrollen.
Issue-Tracker-Integration
Erstellen Sie GitHub-, GitLab-, Bitbucket-, Jira-, Pivotal-, Redmine- und Trac-Tickets direkt aus einem Errbit-Fehler, damit Produktionsfehler in Ihrem bestehenden Workflow sichtbar bleiben.
OAuth- und LDAP-Anmeldung
Authentifizieren Sie Benutzer Ã¼ber GitHub, Google oder LDAP und stellen Sie Konten aus Ihrer GitHub-Organisation bereit, ohne einen separaten IdentitÃ¤tsspeicher verwalten zu mÃ¼ssen.
E-Mail- und Webhook-Benachrichtigungen
Benachrichtigen Sie Beobachter per E-Mail bei konfigurierbaren Ereignisschwellenwerten und senden Sie Benachrichtigungen an Slack, HipChat, Campfire oder benutzerdefinierte Webhooks fÃ¼r Chat-First-Teams.
Warum Sie Errbit auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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