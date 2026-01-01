Errbit ist ein Open-Source-Fehler-Tracker, der als direkter Ersatz fÃ¼r die Airbrake-API entwickelt wurde. Jeder Airbrake-kompatible Benachrichtiger â€“ einschlieÃŸlich des offiziellen Gems fÃ¼r Ruby und Rails, airbrake-js fÃ¼r Browser und Node sowie Community-Bibliotheken fÃ¼r Python, PHP und weitere â€“ kann auf Ihre Errbit-Instanz statt auf einen SaaS-Endpunkt zeigen und sofort beginnen, Ausnahmen, Stack-Traces und Anfragekontext in ein einheitliches Dashboard zu streamen.

Das Selbst-Hosting von Errbit auf einem VPS hÃ¤lt vollstÃ¤ndige Stack-Traces, Benutzerdetails und Parameter-Dumps unter Ihrer Kontrolle, anstatt sensible Produktionsdaten an einen Drittanbieterdienst zu Ã¼bergeben. Errbit gruppiert doppelte Meldungen in einzelne FehlerdatensÃ¤tze, unterstÃ¼tzt App-spezifische Benachrichtigungsregeln und integriert sich mit GitHub, GitLab und anderen Issue-Trackern, sodass Fehler direkt aus der Produktion in Ihren bestehenden Workflow flieÃŸen.