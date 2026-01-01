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Selbstgehosteter Airbrake-kompatibler FehlerfÃ¤nger fÃ¼r Ruby-, Rails-, Python-, JavaScript- und PHP-Anwendungen.

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Serverstandort Deutschland/EU wÃ¤hlbar
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VerlÃ¤ngerungspreis: 11,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
1 vCPU-Kern
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21,99â‚¬
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VerlÃ¤ngerungspreis: 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
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100 GB NVMe-Speicherplatz
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KVM 4
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VerlÃ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
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KVM 8
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VerlÃ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Errbit erstellen kÃ¶nnen

Errbit ist ein Open-Source-Fehler-Tracker, der als direkter Ersatz fÃ¼r die Airbrake-API entwickelt wurde. Jeder Airbrake-kompatible Benachrichtiger â€“ einschlieÃŸlich des offiziellen Gems fÃ¼r Ruby und Rails, airbrake-js fÃ¼r Browser und Node sowie Community-Bibliotheken fÃ¼r Python, PHP und weitere â€“ kann auf Ihre Errbit-Instanz statt auf einen SaaS-Endpunkt zeigen und sofort beginnen, Ausnahmen, Stack-Traces und Anfragekontext in ein einheitliches Dashboard zu streamen.

Das Selbst-Hosting von Errbit auf einem VPS hÃ¤lt vollstÃ¤ndige Stack-Traces, Benutzerdetails und Parameter-Dumps unter Ihrer Kontrolle, anstatt sensible Produktionsdaten an einen Drittanbieterdienst zu Ã¼bergeben. Errbit gruppiert doppelte Meldungen in einzelne FehlerdatensÃ¤tze, unterstÃ¼tzt App-spezifische Benachrichtigungsregeln und integriert sich mit GitHub, GitLab und anderen Issue-Trackern, sodass Fehler direkt aus der Produktion in Ihren bestehenden Workflow flieÃŸen.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von Errbit

Airbrake API-kompatibel

Richten Sie jeden bestehenden Airbrake Notifier ohne CodeÃ¤nderungen auf Errbit aus â€” Ruby, Rails, JavaScript, Python, PHP und Community-Bibliotheken funktionieren alle sofort.

Intelligente Fehlergruppierung

Konfigurierbares Fingerprinting dedupliziert identische Ausnahmen Ã¼ber Bereitstellungen, Umgebungen und Instanzen hinweg, sodass Sie die Grundursachen beheben kÃ¶nnen, anstatt sich mit wiederholtem Rauschen zu befassen.

Multi-App-Isolation

Fehler von vielen Diensten in einer einzigen Errbit-Instanz verfolgen, mit App-spezifischen Umgebungen, Watchern, Benachrichtigungsschwellen und Zugriffskontrollen.

Issue-Tracker-Integration

Erstellen Sie GitHub-, GitLab-, Bitbucket-, Jira-, Pivotal-, Redmine- und Trac-Tickets direkt aus einem Errbit-Fehler, damit Produktionsfehler in Ihrem bestehenden Workflow sichtbar bleiben.

OAuth- und LDAP-Anmeldung

Authentifizieren Sie Benutzer Ã¼ber GitHub, Google oder LDAP und stellen Sie Konten aus Ihrer GitHub-Organisation bereit, ohne einen separaten IdentitÃ¤tsspeicher verwalten zu mÃ¼ssen.

E-Mail- und Webhook-Benachrichtigungen

Benachrichtigen Sie Beobachter per E-Mail bei konfigurierbaren Ereignisschwellenwerten und senden Sie Benachrichtigungen an Slack, HipChat, Campfire oder benutzerdefinierte Webhooks fÃ¼r Chat-First-Teams.

Warum Sie Errbit auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.

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Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

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