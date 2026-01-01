PgHero ist ein Open-Source-Performance-Dashboard, das speziell für PostgreSQL entwickelt wurde. Es zeigt langsame Abfragen, ungenutzte Indizes, aufgeblähte Tabellen, doppelte Indizes, ungültige Einschränkungen und Verbindungsanzahlen in einer übersichtlichen Weboberfläche an – es ist keine Datenbankkenntnis erforderlich, um die angezeigten Informationen zu verstehen. Jede Metrik ist PostgreSQL-spezifisch, sodass das Dashboard direkt die Informationen liefert, die für die Optimierung und Fehlerbehebung wichtig sind.

Das Self-Hosting von PgHero bedeutet, dass Ihre Datenbankzugangsdaten und Abfragemuster Ihre Infrastruktur niemals verlassen. Verbinden Sie es mit jeder PostgreSQL-Instanz – einem Container auf demselben VPS, einer extern verwalteten Datenbank oder mehreren Datenbanken gleichzeitig – und erhalten Sie ein persistentes Überwachungs-Dashboard, das über Ihren Browser zugänglich ist.