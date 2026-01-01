Readyset als 1-Klick-Installation bereitstellen.
Wire-kompatible Caching-Schicht, die vor Postgres und MySQL sitzt, um Abfragen zu beschleunigen und den Lese-Traffic zu skalieren.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Readyset
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Readyset erstellen kÃ¶nnen
Readyset ist ein partieller Streaming-SQL-Cache, der zwischen Ihrer Anwendung und einer bestehenden Postgres- oder MySQL-Datenbank sitzt. Es spricht das native Wire-Protokoll, sodass Anwendungen sich mit ihrem aktuellen Treiber und ihrer Verbindungszeichenfolge verbinden kÃ¶nnen â€“ keine CodeÃ¤nderungen, keine ORM-Umschreibungen, keine separate Cache-Invalidierungslogik, die gepflegt werden muss.
Unter der Haube verwendet Readyset inkrementelle View-Wartung, um zwischengespeicherte Abfrageergebnisse auf dem neuesten Stand zu halten, wenn sich die zugrunde liegenden Tabellen Ã¤ndern, wodurch die Veralterungs- und Cache-Stampede-Probleme traditioneller SchlÃ¼ssel-Wert-Caches wie Redis oder Memcached eliminiert werden. Das Selbst-Hosting auf einem VPS hÃ¤lt den Abfrageverkehr und die Daten auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, wÃ¤hrend die Pro-Abfrage-GebÃ¼hren von verwalteten Caching-Diensten entfallen.
Wichtige Funktionen von Readyset
Protokollkompatibler Proxy
Integriert sich zwischen Anwendungen und Postgres oder MySQL, ohne TreiberÃ¤nderungen, ORM-Umschreibungen oder neue Client-Bibliotheken erlernen zu mÃ¼ssen.
Inkrementelle Ansichtswartung
Zwischengespeicherte Abfrageergebnisse werden direkt aktualisiert, wenn sich vorgelagerte Tabellen Ã¤ndern, sodass LesevorgÃ¤nge aktuell bleiben, ohne manuelle Cache-Invalidierung oder TTL-SchÃ¤tzung.
Explizites Query-Caching
Sie wÃ¤hlen aus, welche SELECT-Anweisungen Sie mit einem CREATE CACHE-Statement cachen, was eine prÃ¤zise Kontrolle Ã¼ber die Speichernutzung und die Beschleunigung ermÃ¶glicht.
Integriertes Grafana-Dashboard
GebÃ¼ndelte Grafana-Instanz plus Prometheus-Exporter zeigt zwischengespeicherte AbfragezÃ¤hler, Trefferquoten und ReplikationsverzÃ¶gerung ab dem Zeitpunkt an, an dem der Stack startet.
Lesedurchsatz-Skalierung
Hohe Lese-Workloads landen im Readyset-Speicher, anstatt die primÃ¤re Datenbank zu Ã¼berlasten, wodurch der Upstream entlastet wird, um SchreibvorgÃ¤nge und Analysen zu bedienen.
Postgres- und MySQL-ParitÃ¤t
Eine einzige BinÃ¤rdatei unterstÃ¼tzt beide Engines, sodass derselbe Caching-Workflow angewendet wird, egal ob Ihre Anwendung Ã¼ber das Netzwerk mit PostgreSQL oder MySQL kommuniziert.
Warum Sie Readyset auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.