Readyset ist ein partieller Streaming-SQL-Cache, der zwischen Ihrer Anwendung und einer bestehenden Postgres- oder MySQL-Datenbank sitzt. Es spricht das native Wire-Protokoll, sodass Anwendungen sich mit ihrem aktuellen Treiber und ihrer Verbindungszeichenfolge verbinden kÃ¶nnen â€“ keine CodeÃ¤nderungen, keine ORM-Umschreibungen, keine separate Cache-Invalidierungslogik, die gepflegt werden muss.

Unter der Haube verwendet Readyset inkrementelle View-Wartung, um zwischengespeicherte Abfrageergebnisse auf dem neuesten Stand zu halten, wenn sich die zugrunde liegenden Tabellen Ã¤ndern, wodurch die Veralterungs- und Cache-Stampede-Probleme traditioneller SchlÃ¼ssel-Wert-Caches wie Redis oder Memcached eliminiert werden. Das Selbst-Hosting auf einem VPS hÃ¤lt den Abfrageverkehr und die Daten auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, wÃ¤hrend die Pro-Abfrage-GebÃ¼hren von verwalteten Caching-Diensten entfallen.