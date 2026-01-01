OSRM mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Leistungsstarke OpenStreetMap-Routing-Engine mit integrierter BenutzeroberflÃ¤che fÃ¼r Wegbeschreibungen zur Auto-, Fahrrad- und FuÃŸgÃ¤ngernavigation.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit OSRM erstellen kÃ¶nnen
OSRM (Open Source Routing Machine) ist eine hochleistungsfÃ¤hige Routing-Engine fÃ¼r kÃ¼rzeste Wege in StraÃŸennetzen, die aus OpenStreetMap-Daten erstellt wurden. Sie ermÃ¶glicht Abbiegeanweisungen, Isochronen, Distanzmatrizen, Kartenabgleich und Reiseoptimierung Ã¼ber eine saubere HTTP-API und wird von openstreetmap.org sowie vielen kommerziellen Kartenprodukten in der Produktion eingesetzt.
Diese Vorlage liefert das offizielle Routing-Backend zusammen mit dem offiziellen Directions-Frontend, sodass Sie eine funktionierende Karten-BenutzeroberflÃ¤che sofort nutzen kÃ¶nnen. Das Selbst-Hosting von OSRM auf Ihrem eigenen VPS eliminiert anfragebasierte Quoten und Preisstufen, hÃ¤lt Standortanfragen privat und ermÃ¶glicht es Ihnen, jede benÃ¶tigte OpenStreetMap-Region einzubinden, ohne Telemetriedaten mit Dritten zu teilen.
Wichtige Funktionen von OSRM
Integrierte Anweisungs-UI
Das offizielle OSRM-Frontend wird vorkonfiguriert mit Ihrem Backend ausgeliefert und bietet Ihnen eine interaktive Routing-Karte, ohne dass Sie Code schreiben mÃ¼ssen.
Unter-Millisekunden-Routing
Die Multi-Level-Dijkstra-Engine liefert Routen im kontinentalen MaÃŸstab in Millisekunden, selbst auf bescheidener VPS-Hardware.
VollstÃ¤ndige Routing-API
Endpunkte fÃ¼r Route, Tabelle, Abgleich, Fahrt, Kachel und NÃ¤chstgelegenes ermÃ¶glichen es Ihnen, darauf aufbauend Wegbeschreibungen, ETA-Matrizen, GPS-Kartenabgleich und TSP-LÃ¶ser zu erstellen.
Benutzerdefinierte OSM-Regionen
Richten Sie den gebÃ¼ndelten Init-Container auf einen beliebigen Geofabrik-Extrakt, um Routing fÃ¼r einen lÃ¤nder-, kontinent- oder planetenweiten Datensatz Ihrer Wahl bereitzustellen.
Mehrere Reiseprofile
Wechseln Sie das enthaltene Lua-Profil zwischen Auto, Fahrrad und zu FuÃŸ, um die RoutenfÃ¼hrung an den Anwendungsfall anzupassen, den Sie bereitstellen.
Keine Kontingente oder API-SchlÃ¼ssel
FÃ¼hren Sie unbegrenzte Abfragen gegen Ihre eigene Instanz aus, ohne Ratenbegrenzungen, AbrechnungsÃ¼berraschungen oder Datenweitergabe an Dritte.
Warum Sie OSRM auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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