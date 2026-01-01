OSRM (Open Source Routing Machine) ist eine hochleistungsfÃ¤hige Routing-Engine fÃ¼r kÃ¼rzeste Wege in StraÃŸennetzen, die aus OpenStreetMap-Daten erstellt wurden. Sie ermÃ¶glicht Abbiegeanweisungen, Isochronen, Distanzmatrizen, Kartenabgleich und Reiseoptimierung Ã¼ber eine saubere HTTP-API und wird von openstreetmap.org sowie vielen kommerziellen Kartenprodukten in der Produktion eingesetzt.

Diese Vorlage liefert das offizielle Routing-Backend zusammen mit dem offiziellen Directions-Frontend, sodass Sie eine funktionierende Karten-BenutzeroberflÃ¤che sofort nutzen kÃ¶nnen. Das Selbst-Hosting von OSRM auf Ihrem eigenen VPS eliminiert anfragebasierte Quoten und Preisstufen, hÃ¤lt Standortanfragen privat und ermÃ¶glicht es Ihnen, jede benÃ¶tigte OpenStreetMap-Region einzubinden, ohne Telemetriedaten mit Dritten zu teilen.