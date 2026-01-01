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Selbstgehosteter persönlicher RSS-Reader, inspiriert von Google Reader, mit Tastaturkürzeln, mobilen Apps und einem übersichtlichen Drei-Fenster-Layout.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit CommaFeed erstellen können

CommaFeed ist ein schneller, leichter persönlicher RSS-Reader, der explizit der ursprünglichen Google Reader-Benutzeroberfläche nachempfunden ist – mit Drei-Spalten-Layout, Tastaturkürzeln, sofortiger Feed-Markierung, OPML-Import/-Export und einem Fokus auf Geschwindigkeit statt Funktionsüberladung. Es ist in Java/Quarkus geschrieben, läuft als eigenständige Binärdatei und speichert alles in einer eingebetteten H2-Datenbank, sodass die gesamte Bereitstellung aus einem Container plus einem Volume besteht.

Wenn Sie CommaFeed auf Ihrem VPS selbst hosten, bleiben Ihre Abonnements, Ihr Lesestatus und Ihre markierten Artikel auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, anstatt sie einem SaaS-Feedreader zu überlassen. Native Android- und iOS-Apps verbinden sich direkt über die API mit Ihrer Instanz, OPML ermöglicht Ihnen die freie Migration zwischen Feedreadern, und der integrierte Scheduler aktualisiert Feeds im Hintergrund ohne externe Worker.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von CommaFeed

Google Reader-Benutzeroberfläche

Dreifenster-Layout mit Feed-Liste, Eintragsliste und Leseansicht — plus vollständige Tastaturkürzel (j/k/v/m) für schnelle Navigation, die langjährige RSS-Nutzer sofort erkennen.

OPML-Import/Export

Importieren und exportieren Sie Ihre Abonnements über standardmäßiges OPML, damit Sie die Kontrolle über Ihre Lesegewohnheiten behalten und jederzeit den Reader wechseln können.

Native mobile Apps

Kostenlose Android- und iOS-Begleit-Apps verbinden sich über die API mit Ihrer selbst gehosteten Instanz, um unterwegs zu lesen, ohne Daten an Dritte weiterzugeben.

Eingebettete H2-Datenbank

Eine Ein-Datei-H2-Datenbank benötigt keinen separaten Datenbankserver — sichern Sie Ihre Daten, indem Sie einen Ordner kopieren, und stellen Sie sie wieder her, indem Sie ihn zurücklegen.

Hintergrund-Feed-Aktualisierung

Der integrierte Scheduler aktualisiert Tausende von Feeds im Hintergrund mit adaptiven Intervallen, kein Celery oder externe Worker erforderlich.

Warum Sie CommaFeed auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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