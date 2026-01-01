CommaFeed ist ein schneller, leichter persönlicher RSS-Reader, der explizit der ursprünglichen Google Reader-Benutzeroberfläche nachempfunden ist – mit Drei-Spalten-Layout, Tastaturkürzeln, sofortiger Feed-Markierung, OPML-Import/-Export und einem Fokus auf Geschwindigkeit statt Funktionsüberladung. Es ist in Java/Quarkus geschrieben, läuft als eigenständige Binärdatei und speichert alles in einer eingebetteten H2-Datenbank, sodass die gesamte Bereitstellung aus einem Container plus einem Volume besteht.

Wenn Sie CommaFeed auf Ihrem VPS selbst hosten, bleiben Ihre Abonnements, Ihr Lesestatus und Ihre markierten Artikel auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, anstatt sie einem SaaS-Feedreader zu überlassen. Native Android- und iOS-Apps verbinden sich direkt über die API mit Ihrer Instanz, OPML ermöglicht Ihnen die freie Migration zwischen Feedreadern, und der integrierte Scheduler aktualisiert Feeds im Hintergrund ohne externe Worker.