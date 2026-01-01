Anki Sync Server Enhanced ist ein produktionsreifes Docker-Image, das das offizielle Anki-Synchronisationsprotokoll auf Ihrem eigenen VPS hostet. So können Sie Karteikarten-Stapel zwischen Desktop, AnkiDroid und AnkiMobile synchronisieren, ohne von AnkiWeb abhängig zu sein. Es basiert auf dem offiziellen Anki-Quellcode und verfolgt automatisch jede Upstream-Veröffentlichung.

Self-Hosting hält jede Karte, den Überprüfungsverlauf und Mediendateien unter Ihrer Kontrolle. Multi-User-Unterstützung, geplante Backups mit optionalem S3-Upload, Prometheus-Metriken, fail2ban, Ratenbegrenzung und ein Status-Dashboard werden in einem einzigen Container geliefert – keine separate Datenbank oder externen Dienste erforderlich.