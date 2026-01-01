Anki Sync Server Enhanced mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehosteter Anki-Sync-Server mit Mehrbenutzerkonten, automatisierten Backups und einem integrierten Web-Dashboard.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Anki Sync Server Enhanced erstellen können
Anki Sync Server Enhanced ist ein produktionsreifes Docker-Image, das das offizielle Anki-Synchronisationsprotokoll auf Ihrem eigenen VPS hostet. So können Sie Karteikarten-Stapel zwischen Desktop, AnkiDroid und AnkiMobile synchronisieren, ohne von AnkiWeb abhängig zu sein. Es basiert auf dem offiziellen Anki-Quellcode und verfolgt automatisch jede Upstream-Veröffentlichung.
Self-Hosting hält jede Karte, den Überprüfungsverlauf und Mediendateien unter Ihrer Kontrolle. Multi-User-Unterstützung, geplante Backups mit optionalem S3-Upload, Prometheus-Metriken, fail2ban, Ratenbegrenzung und ein Status-Dashboard werden in einem einzigen Container geliefert – keine separate Datenbank oder externen Dienste erforderlich.
Wichtige Funktionen von Anki Sync Server Enhanced
Mehrbenutzersynchronisierung
Sie können bis zu 99 unabhängige Lernende auf einem VPS hosten, jeder mit eigenen Zugangsdaten und isoliertem Sammlungsspeicher.
Automatische Backups
Tägliche Archive der gesamten Sammlung mit konfigurierbarer Aufbewahrungsfrist und optionalem Upload zu S3, MinIO oder Garage für Offsite-Kopien.
Integriertes Dashboard
Das Webinterface zeigt Serverstatus, Datengröße pro Benutzer, letzte Synchronisierungen, Backup-Verlauf und Live-Protokolle auf einen Blick.
Prometheus-Metriken
Stellt Synchronisierungsoperationen, Authentifizierungserfolgsraten, Datenvolumen und Verfügbarkeit für Grafana-Dashboards und Alerting-Pipelines bereit.
Verstärkte Sicherheit
Fail2ban-Integration, Ratenbegrenzung für Anfragen und Unterstützung für gehashte Passwörter schützen Ihren Endpunkt vor Brute-Force-Angriffen.
Warum Sie Anki Sync Server Enhanced auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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