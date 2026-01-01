Steel Browser mit 1 Klick bereitstellen.
Open-Source-Browser-API, die KI-Agenten die volle Kontrolle über eine echte Chrome-Instanz für Web-Automatisierung und Datenextraktion ermöglicht.
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Was Sie mit Steel Browser erstellen können
Steel Browser ist eine Open-Source-Browser-Sandbox, die für KI-Agenten und Automatisierungsworkflows entwickelt wurde. Sie kapselt eine verwaltete Chrome-Instanz hinter einer REST- und WebSocket-API und legt das vollständige Chrome DevTools Protocol offen, sodass Agenten Seiten navigieren, Formulare ausfüllen, Screenshots erstellen und strukturierte Daten extrahieren können, ohne sich mit Puppeteer- oder Selenium-Boilerplate herumschlagen zu müssen.
Das Selbst-Hosting von Steel hält jede Browsing-Sitzung, jeden Cookie-Speicher und jede gescrapte Nutzlast auf Ihrer eigenen Infrastruktur, anstatt in einer Drittanbieter-Browser-Cloud. Sie vermeiden die Abrechnung pro Sitzung, behalten die Kontrolle über Proxys und Anti-Erkennungs-Einstellungen und können jedes KI-Agenten-Framework – LangChain, CrewAI, OpenAI Agents SDK oder benutzerdefinierten Code – mit demselben Backend verbinden.
Wichtige Funktionen von Steel Browser
Sitzungsmanagement
Isolierte Browser-Sitzungen können über eine einzige REST-API erstellt, pausiert, fortgesetzt und zerstört werden, wobei Cookies und der lokale Speicher über alle Aufrufe hinweg erhalten bleiben.
Vollständiger CDP-Zugriff
Verbinden Sie sich direkt mit dem Chrome DevTools Protocol über WebSocket für eine feingranulare Steuerung mit Puppeteer, Playwright oder jedem CDP-kompatiblen Client.
Seite in Markdown und PDF
Integrierte Endpunkte konvertieren jede gerenderte Seite in sauberes Markdown, PDF oder Screenshots, bereit zur Einspeisung in LLM-Kontextfenster oder Dokumenten-Pipelines.
Live-Session-Debugger
Das visuelle Dashboard streamt jede Sitzung in Echtzeit, sodass Sie sehen, was ein Agent sieht, Aktionen wiedergeben und Fehler diagnostizieren können, ohne Aufträge erneut auszuführen.
Framework-unabhängige SDKs
Offizielle Python- und Node-SDKs integrieren sich in LangChain, CrewAI, OpenAI-Agenten und benutzerdefinierte Stacks – wechseln Sie von Cloud-Browser-Anbietern, ohne die Agentenlogik neu schreiben zu müssen.
Warum Sie Steel Browser auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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