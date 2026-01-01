Coai mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehostete KI-Aggregationsplattform, die OpenAI, Claude, Gemini und über 20 Anbieter vereint, inklusive Multi-User-Verwaltung und Nutzungsquoten.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Coai erstellen können
Coai (Chat Nio) ist eine Open-Source-KI-Aggregationsplattform, die OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen und über 20 weitere Sprachmodell-Anbieter hinter einer einzigen gehosteten Oberfläche vereint. Es geht über eine einfache Chat-Benutzeroberfläche hinaus, indem es Abonnementstufen, Token-Kontingente pro Benutzer, API-Schlüssel-Ausgabe und Nutzungsabrechnung hinzufügt – was es für Teams praktisch macht, die mehreren Benutzern einen kontrollierten LLM-Zugriff anbieten müssen, ohne die Schlüssel der Upstream-Anbieter preiszugeben.
Das Selbst-Hosting von Coai auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die vollständige Kontrolle darüber, welche Modelle verfügbar sind, wie viel jede Benutzerstufe verbrauchen kann und wie Ihre gesamten API-Ausgaben aussehen – ohne sitzplatzbasierte Gebühren an einen verwalteten Aggregationsdienst zu zahlen.
Wichtige Funktionen von Coai
Multi-Anbieter-Aggregation
Verbinden Sie OpenAI, Claude, Gemini, Azure, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen und über 20 Anbieter über eine Plattform und ermöglichen Sie Nutzern, über eine einzige Oberfläche zwischen ihnen zu wechseln.
Benutzer-Abonnement-Stufen
Definieren Sie kostenlose und kostenpflichtige Abonnementpläne mit Token-Kontingenten pro Stufe, die steuern, wie viel jede Benutzergruppe über alle konfigurierten Anbieter hinweg verbrauchen kann.
API-Schlüssel-Ausstellung
Stellen Sie Ihren Nutzern API-Schlüssel aus, damit sie programmatisch auf konfigurierte Modelle zugreifen können – ohne jemals Ihre Anmeldeinformationen des Upstream-Anbieters preiszugeben.
Nutzungs- und Abrechnungsverfolgung
Überwachen Sie den Token-Verbrauch pro Benutzer und die geschätzten Kosten in Echtzeit, mit konfigurierbaren Limits, um unerwartete Budgetüberschreitungen zu verhindern.
Modellmarktplatz
Benutzer entdecken und wählen aus allen konfigurierten Anbietern über eine integrierte Modellauswahl, mit Unterstützung für Funktionsaufrufe und Bilderzeugung, sofern verfügbar.
Warum Sie Coai auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.