Seerr mit 1 Klick bereitstellen.
Vereinheitlichte Medienanfrageplattform für Jellyfin, Plex und Emby mit automatischer Erfüllung über Sonarr und Radarr.
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Was Sie mit Seerr erstellen können
Seerr ist eine Open-Source-Plattform für Medienanfragen und -entdeckung, die das Beste von Overseerr und Jellyseerr in einer einzigen Anwendung vereint, mit nativer Unterstützung für Jellyfin, Plex und Emby. Nutzer können Filme und Serien durchsuchen, Anfragen stellen, und Administratoren genehmigen diese über ein übersichtliches Dashboard – während Sonarr und Radarr den eigentlichen Download automatisch abwickeln.
Das Selbst-Hosten von Seerr bewahrt die Zugangsdaten des Medienservers und API-Schlüssel innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur, während es Familie und Freunden eine elegante Möglichkeit bietet, Inhalte anzufordern, ohne direkten Zugriff auf Ihre Automatisierungstools. Die 24/7 Verfügbarkeit der VPS-Bereitstellung stellt sicher, dass Anfragen und Benachrichtigungen zuverlässig funktionieren, unabhängig davon, ob Ihr Heimnetzwerk online ist.
Wichtige Funktionen von Seerr
Unterstützung für mehrere Server
Funktioniert mit Jellyfin, Plex und Emby einschließlich Single Sign-On, sodass sich Benutzer mit denselben Anmeldeinformationen anmelden können, die sie für ihren Medienserver verwenden.
Sonarr- und Radarr-Integration
Sendet genehmigte Anfragen automatisch an Sonarr für TV-Serien und Radarr für Filme und schließt damit die gesamte Pipeline von der Anfrage bis zur Bibliothek ab.
Duplikatvermeidung
Scannt bestehende Medienbibliotheken, bevor Anfragen akzeptiert werden, und verhindert so unnötige Downloads von bereits vorhandenen Inhalten.
Granulare Berechtigungen
Rollenbasierte Zugriffskontrollen und Anfragekontingente pro Nutzer ermöglichen Administratoren die Verwaltung, was Benutzer anfordern können und wie häufig.
Multi-Channel-Benachrichtigungen
Sendet Genehmigungs- und Verfügbarkeitsbenachrichtigungen über Discord, Telegram, Slack, E-Mail und Webhooks, um Benutzer über ihre Anfragen auf dem Laufenden zu halten.
Warum Sie Seerr auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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