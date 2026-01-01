Seerr ist eine Open-Source-Plattform für Medienanfragen und -entdeckung, die das Beste von Overseerr und Jellyseerr in einer einzigen Anwendung vereint, mit nativer Unterstützung für Jellyfin, Plex und Emby. Nutzer können Filme und Serien durchsuchen, Anfragen stellen, und Administratoren genehmigen diese über ein übersichtliches Dashboard – während Sonarr und Radarr den eigentlichen Download automatisch abwickeln.

Das Selbst-Hosten von Seerr bewahrt die Zugangsdaten des Medienservers und API-Schlüssel innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur, während es Familie und Freunden eine elegante Möglichkeit bietet, Inhalte anzufordern, ohne direkten Zugriff auf Ihre Automatisierungstools. Die 24/7 Verfügbarkeit der VPS-Bereitstellung stellt sicher, dass Anfragen und Benachrichtigungen zuverlässig funktionieren, unabhängig davon, ob Ihr Heimnetzwerk online ist.