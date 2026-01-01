Bludit mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Einfaches, schnelles und sicheres Flat-File-CMS für persönliche Blogs und kleine Websites ohne Datenbank.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Bludit erstellen können
Bludit ist ein Open-Source Flat-File Content-Management-System, das jeden Beitrag, jede Seite und jede Einstellung als Markdown- und JSON-Dateien auf der Festplatte speichert. Da es weder MySQL, PostgreSQL noch eine andere Datenbank benötigt, ist der gesamte Stack leichter, schneller zu sichern und einfacher zwischen Servern zu migrieren als herkömmliche PHP-CMS.
Das Selbst-Hosting von Bludit auf einem VPS gibt Bloggern und kleinen Website-Betreibern die volle Kontrolle über ihre Inhalte und Themes, ohne Hosting-Gebühren von Drittanbietern und ohne Plattformbindung. Beiträge können über ein browserbasiertes Admin-Panel oder direkt im Dateisystem bearbeitet werden, und das Projekt umfasst einen integrierten Bildmanager, ein Plugin-System und moderne Themes, die zur Anpassung bereitstehen.
Wichtige Funktionen von Bludit
Keine Datenbank erforderlich
Speichert alle Inhalte in flachen Markdown- und JSON-Dateien, sodass Bereitstellung, Sicherung und Versionskontrolle so einfach sind wie das Kopieren eines Ordners.
Markdown-Veröffentlichung
Schreiben Sie Beiträge und Seiten in Markdown mit einem browserbasierten Editor, der Entwürfe, geplante Veröffentlichung und Kategorien unterstützt.
Themes und Plugins
Gestalten Sie das Aussehen mit integrierten modernen Themes und erweitern Sie die Funktionalität durch ein Plugin-System, ohne den Kerncode zu ändern.
Integrierter Bildmanager
Bilder aus einer Medienbibliothek hochladen, organisieren und einbetten, die in das Admin-Panel integriert ist, ohne externe Speicherdienste.
Mehrbenutzerrollen
Laden Sie Redakteure und Autoren mit unterschiedlichen Berechtigungen ein, damit mehrere Mitwirkende veröffentlichen können, ohne ein einziges Konto zu teilen.
Warum Sie Bludit auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Mit 1 Klick veröffentlichen
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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