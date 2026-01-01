Heimdall ist ein speziell entwickeltes Anwendungs-Dashboard, das überladene Browser-Lesezeichen durch eine übersichtliche, visuelle Oberfläche für den Zugriff auf alle Ihre Webanwendungen und Dienste ersetzt. Es unterstützt erweiterte Integrationen mit beliebten selbst gehosteten Tools wie Sonarr, Radarr und SABnzbd, wobei Live-Statistiken direkt auf den Dashboard-Kacheln angezeigt werden, damit Sie den Dienststatus auf einen Blick überwachen können.

Heimdall auf Ihrem eigenen VPS selbst zu hosten, bietet Ihnen eine persistente, stets verfügbare Startseite, die von jedem Gerät aus zugänglich ist, ohne externe Abhängigkeiten und mit voller Kontrolle über Ihr Dashboard-Layout, Ihre Themes und API-Integrationen.