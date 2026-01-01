Bis zu 69 % Rabatt auf pretix

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Open-Source-Ticketverkaufsplattform für Konferenzen, Festivals, Workshops und jede Veranstaltung mit einem physischen oder digitalen Ticket.

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Verlängerungspreis: 49,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit pretix erstellen können

pretix ist eine funktionsreiche Open-Source-Ticketing-Plattform, die speziell für Veranstalter entwickelt wurde, die Tickets verkaufen möchten, ohne pro Ticket Gebühren an kommerzielle Dienste wie Eventbrite oder Ticketmaster zahlen zu müssen. Entwickelt und gewartet von der pretix GmbH in Deutschland, unterstützt es Tausende von Veranstaltungen weltweit – von kleinen Workshops bis hin zu großen Konferenzen und Festivals – und ist darauf ausgelegt, Verkaufsspitzen mit hohem Traffic standzuhalten, ohne zusammenzubrechen.

Das Selbst-Hosting von pretix auf Ihrem eigenen VPS sorgt dafür, dass Teilnehmerdaten, Zahlungskonfiguration und Einnahmen unter Ihrer vollständigen Kontrolle bleiben. Anstatt einen Prozentsatz jedes Tickets an ein Drittanbieter-Gateway abzugeben, zahlen Sie eine pauschale Hosting-Gebühr – und bleiben vollständig DSGVO-konform, indem Sie personenbezogene Daten in einer von Ihnen verwalteten Infrastruktur speichern.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von pretix

Flexibler Ticketverkauf

Verkaufen Sie kostenpflichtige, kostenlose und spendenbasierte Tickets mit Kontingenten, Gutscheinen, Sitzplatzauswahl und zeitbasierter Verfügbarkeit für mehrere Veranstaltungen über einen Shop.

Integrierte Zahlungen

Native Integrationen mit Stripe, PayPal, SEPA, Banküberweisung und vielen anderen Gateways — kein Drittanbieter-Plugin-Marktplatz erforderlich.

Sitzpläne

Visuelle interaktive Sitzplatzauswahl mit Kategorien, Preisdifferenzierung und barrierefreien Sitzplätzen für Theater, Hallen und Stadien.

Vor-Ort-Check-in

Begleitende mobile und Desktop-Scanner-Apps validieren QR-Code-Tickets am Eingang, einschließlich Offline-Modus für Veranstaltungsorte mit schlechter Konnektivität.

Mehrsprachige Shops

Lokalisierte Ticket-Shops in über 30 Sprachen bereitstellen, inklusive übersetzter E-Mails, Ticket-Layouts und sofort einsatzbereiter Checkout-Flows.

REST API & Webhooks

Integrieren Sie pretix mit CRMs, Buchhaltungssystemen und Ausweisdruck über eine dokumentierte REST-API und ereignisgesteuerte Webhooks.

Warum Sie pretix auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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