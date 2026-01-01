pretix ist eine funktionsreiche Open-Source-Ticketing-Plattform, die speziell für Veranstalter entwickelt wurde, die Tickets verkaufen möchten, ohne pro Ticket Gebühren an kommerzielle Dienste wie Eventbrite oder Ticketmaster zahlen zu müssen. Entwickelt und gewartet von der pretix GmbH in Deutschland, unterstützt es Tausende von Veranstaltungen weltweit – von kleinen Workshops bis hin zu großen Konferenzen und Festivals – und ist darauf ausgelegt, Verkaufsspitzen mit hohem Traffic standzuhalten, ohne zusammenzubrechen.

Das Selbst-Hosting von pretix auf Ihrem eigenen VPS sorgt dafür, dass Teilnehmerdaten, Zahlungskonfiguration und Einnahmen unter Ihrer vollständigen Kontrolle bleiben. Anstatt einen Prozentsatz jedes Tickets an ein Drittanbieter-Gateway abzugeben, zahlen Sie eine pauschale Hosting-Gebühr – und bleiben vollständig DSGVO-konform, indem Sie personenbezogene Daten in einer von Ihnen verwalteten Infrastruktur speichern.