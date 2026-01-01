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Moderne Open-Source E-Commerce-Plattform, entwickelt mit Node.js, React und GraphQL fÃ¼r schnelle, anpassbare Online-Shops.

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Serverstandort Deutschland/EU wÃ¤hlbar
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VerlÃ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
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1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
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Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit EverShop erstellen kÃ¶nnen

EverShop ist eine moderne, Open-Source-E-Commerce-Plattform, die auf Node.js, React und GraphQL basiert. Im Gegensatz zu herkÃ¶mmlichen PHP-basierten Handelsplattformen ist EverShop um ein serverseitig gerendertes React-Frontend, ein graphbasiertes Erweiterungssystem und PostgreSQL-Persistenz herum konzipiert â€“ was Entwicklern eine vertraute Toolchain und KÃ¤ufern ein schnelles, app-Ã¤hnliches Erlebnis bietet.

Das Selbst-Hosting von EverShop auf Ihrem VPS hÃ¤lt HÃ¤ndlerinformationen, Kundenaufzeichnungen und Bestellhistorien auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, ohne TransaktionsgebÃ¼hren oder Plattformprovisionen. Der Katalog, das Design, die Zahlungsintegrationen und die Versandregeln sind alle Ã¼ber die Admin-OberflÃ¤che konfigurierbar, wÃ¤hrend Entwickler die Plattform mit erstklassigen TypeScript-Modulen erweitern kÃ¶nnen.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von EverShop

Moderner JS-Stack

Auf Node.js, React und GraphQL aufgebaut, kÃ¶nnen Entwickler die Storefront und den Adminbereich mit derselben Toolchain erweitern, die sie bereits tÃ¤glich verwenden.

Serverseitiges Rendering

SSR React Storefront bietet standardmÃ¤ÃŸig einen schnellen ersten Seitenaufbau und SEO-freundliches HTML, mit clientseitiger Hydration fÃ¼r eine App-Ã¤hnliche Navigation.

Katalog und Inventar

Verwalten Sie Produkte, Varianten, Attribute, Kategorien und Lagerbestand Ã¼ber eine einzige Admin-BenutzeroberflÃ¤che mit Massenbearbeitung und CSV-Import.

Warenkorb und Kasse

Anpassbare Ein-Seiten-Kasse mit UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Gastbestellungen, Gutscheincodes, Versandregeln und mehrere Steuerzonen.

Erweiterungssystem

Erstklassige TypeScript-Modul-API und das Hook-System machen es einfach, benutzerdefinierte Zahlungsanbieter, Themes oder GeschÃ¤ftslogik hinzuzufÃ¼gen, ohne den Core zu forken.

PostgreSQL-Backend

Alle Katalog-, Kunden- und Bestelldaten werden in PostgreSQL gespeichert â€“ einfach zu sichern, zu replizieren und direkt fÃ¼r Berichte oder Migrationen abzufragen.

Warum Sie EverShop auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

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