EverShop ist eine moderne, Open-Source-E-Commerce-Plattform, die auf Node.js, React und GraphQL basiert. Im Gegensatz zu herkÃ¶mmlichen PHP-basierten Handelsplattformen ist EverShop um ein serverseitig gerendertes React-Frontend, ein graphbasiertes Erweiterungssystem und PostgreSQL-Persistenz herum konzipiert â€“ was Entwicklern eine vertraute Toolchain und KÃ¤ufern ein schnelles, app-Ã¤hnliches Erlebnis bietet.

Das Selbst-Hosting von EverShop auf Ihrem VPS hÃ¤lt HÃ¤ndlerinformationen, Kundenaufzeichnungen und Bestellhistorien auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, ohne TransaktionsgebÃ¼hren oder Plattformprovisionen. Der Katalog, das Design, die Zahlungsintegrationen und die Versandregeln sind alle Ã¼ber die Admin-OberflÃ¤che konfigurierbar, wÃ¤hrend Entwickler die Plattform mit erstklassigen TypeScript-Modulen erweitern kÃ¶nnen.