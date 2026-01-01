EverShop in einer 1-Klick-Installation bereitstellen.
Moderne Open-Source E-Commerce-Plattform, entwickelt mit Node.js, React und GraphQL fÃ¼r schnelle, anpassbare Online-Shops.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit EverShop erstellen kÃ¶nnen
EverShop ist eine moderne, Open-Source-E-Commerce-Plattform, die auf Node.js, React und GraphQL basiert. Im Gegensatz zu herkÃ¶mmlichen PHP-basierten Handelsplattformen ist EverShop um ein serverseitig gerendertes React-Frontend, ein graphbasiertes Erweiterungssystem und PostgreSQL-Persistenz herum konzipiert â€“ was Entwicklern eine vertraute Toolchain und KÃ¤ufern ein schnelles, app-Ã¤hnliches Erlebnis bietet.
Das Selbst-Hosting von EverShop auf Ihrem VPS hÃ¤lt HÃ¤ndlerinformationen, Kundenaufzeichnungen und Bestellhistorien auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, ohne TransaktionsgebÃ¼hren oder Plattformprovisionen. Der Katalog, das Design, die Zahlungsintegrationen und die Versandregeln sind alle Ã¼ber die Admin-OberflÃ¤che konfigurierbar, wÃ¤hrend Entwickler die Plattform mit erstklassigen TypeScript-Modulen erweitern kÃ¶nnen.
Wichtige Funktionen von EverShop
Moderner JS-Stack
Auf Node.js, React und GraphQL aufgebaut, kÃ¶nnen Entwickler die Storefront und den Adminbereich mit derselben Toolchain erweitern, die sie bereits tÃ¤glich verwenden.
Serverseitiges Rendering
SSR React Storefront bietet standardmÃ¤ÃŸig einen schnellen ersten Seitenaufbau und SEO-freundliches HTML, mit clientseitiger Hydration fÃ¼r eine App-Ã¤hnliche Navigation.
Katalog und Inventar
Verwalten Sie Produkte, Varianten, Attribute, Kategorien und Lagerbestand Ã¼ber eine einzige Admin-BenutzeroberflÃ¤che mit Massenbearbeitung und CSV-Import.
Warenkorb und Kasse
Anpassbare Ein-Seiten-Kasse mit UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Gastbestellungen, Gutscheincodes, Versandregeln und mehrere Steuerzonen.
Erweiterungssystem
Erstklassige TypeScript-Modul-API und das Hook-System machen es einfach, benutzerdefinierte Zahlungsanbieter, Themes oder GeschÃ¤ftslogik hinzuzufÃ¼gen, ohne den Core zu forken.
PostgreSQL-Backend
Alle Katalog-, Kunden- und Bestelldaten werden in PostgreSQL gespeichert â€“ einfach zu sichern, zu replizieren und direkt fÃ¼r Berichte oder Migrationen abzufragen.
Warum Sie EverShop auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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