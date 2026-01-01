FOSSBilling ist ein kostenloses Open-Source-Abrechnungs- und Client-Management-System, das fÃ¼r Webhosting-Unternehmen, Agenturen und Freiberufler entwickelt wurde, die eine professionelle, selbst gehostete Alternative zu teuren Abrechnungssoftware-Abonnements benÃ¶tigen. Es bietet ein vollstÃ¤ndiges Kundenportal, in dem Kunden ihre Dienste verwalten, Support-Tickets einreichen, Rechnungen bezahlen und die Bestellhistorie einsehen kÃ¶nnen â€“ alles Ã¼ber eine einzige, gebrandete OberflÃ¤che.

Das Selbst-Hosting von FOSSBilling hÃ¤lt alle Kundendaten, Zahlungsaufzeichnungen und die Abrechnungshistorie unter Ihrer direkten Kontrolle, ohne TransaktionsgebÃ¼hren oder Anbieterbindung. Die Plattform unterstÃ¼tzt mehrere Zahlungsgateways, automatisierte wiederkehrende Abrechnungen und ein modulares Erweiterungssystem, das Sie prÃ¤zise an Ihre GeschÃ¤ftsprozesse anpassen kÃ¶nnen.