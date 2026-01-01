Bis zu 69 % Rabatt auf FOSSBilling

FOSSBilling mit 1-Klick-Installation bereitstellen.

Open-Source Abrechnungs- und Kundenverwaltungsplattform fÃ¼r Webhosting-Anbieter, Agenturen und Freiberufler.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie
Automatische wÃ¶chentliche Backups inklusive
Serverstandort Deutschland/EU wÃ¤hlbar
5,49â‚¬/Mon.
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69 % Rabatt
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 11,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
65 % Rabatt
KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit FOSSBilling erstellen kÃ¶nnen

FOSSBilling ist ein kostenloses Open-Source-Abrechnungs- und Client-Management-System, das fÃ¼r Webhosting-Unternehmen, Agenturen und Freiberufler entwickelt wurde, die eine professionelle, selbst gehostete Alternative zu teuren Abrechnungssoftware-Abonnements benÃ¶tigen. Es bietet ein vollstÃ¤ndiges Kundenportal, in dem Kunden ihre Dienste verwalten, Support-Tickets einreichen, Rechnungen bezahlen und die Bestellhistorie einsehen kÃ¶nnen â€“ alles Ã¼ber eine einzige, gebrandete OberflÃ¤che.

Das Selbst-Hosting von FOSSBilling hÃ¤lt alle Kundendaten, Zahlungsaufzeichnungen und die Abrechnungshistorie unter Ihrer direkten Kontrolle, ohne TransaktionsgebÃ¼hren oder Anbieterbindung. Die Plattform unterstÃ¼tzt mehrere Zahlungsgateways, automatisierte wiederkehrende Abrechnungen und ein modulares Erweiterungssystem, das Sie prÃ¤zise an Ihre GeschÃ¤ftsprozesse anpassen kÃ¶nnen.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von FOSSBilling

Automatisierte wiederkehrende Abrechnung

Richten Sie Abonnementprodukte ein, die Kunden automatisch nach Ihrem festgelegten Abrechnungszyklus in Rechnung stellen, wodurch der manuelle Aufwand reduziert und eine planbare Umsatzgenerierung gewÃ¤hrleistet wird.

Integrierte Supporttickets

Das integrierte Helpdesk ermÃ¶glicht es Kunden, Support-Tickets direkt in ihrem Portal zu Ã¶ffnen und zu verfolgen, wodurch die Abrechnungs- und Support-Kommunikation an einem Ort gebÃ¼ndelt wird.

Verschiedene Zahlungsgateways

Verbinden Sie PayPal, Stripe und Dutzende anderer Zahlungsanbieter, damit Ihre Kunden Rechnungen auf die fÃ¼r sie bequemste Weise bezahlen kÃ¶nnen.

Kunden-Self-Service-Portal

Kunden kÃ¶nnen ihre eigenen Dienste verwalten, Rechnungen herunterladen, Kontaktdaten aktualisieren und ihren Kontostatus Ã¼berwachen, ohne Sie kontaktieren zu mÃ¼ssen.

Bestell- und Produktverwaltung

Definieren Sie konfigurierbare Produkte und Preisstufen, verwalten Sie Upgrades und Downgrades und automatisieren Sie Provisionierungs-Hooks Ã¼ber das erweiterbare Modulsystem.

Integrierte Cron-Automatisierung

Das offizielle Docker-Image fÃ¼hrt den FOSSBilling-Cron automatisch alle fÃ¼nf Minuten aus, sodass Rechnungen generiert und Abonnements ohne manuelle Planung verlÃ¤ngert werden.

Warum Sie FOSSBilling auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.

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Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

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Empfohlener Serverstandort:

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

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