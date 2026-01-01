FOSSBilling mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Abrechnungs- und Kundenverwaltungsplattform fÃ¼r Webhosting-Anbieter, Agenturen und Freiberufler.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit FOSSBilling erstellen kÃ¶nnen
FOSSBilling ist ein kostenloses Open-Source-Abrechnungs- und Client-Management-System, das fÃ¼r Webhosting-Unternehmen, Agenturen und Freiberufler entwickelt wurde, die eine professionelle, selbst gehostete Alternative zu teuren Abrechnungssoftware-Abonnements benÃ¶tigen. Es bietet ein vollstÃ¤ndiges Kundenportal, in dem Kunden ihre Dienste verwalten, Support-Tickets einreichen, Rechnungen bezahlen und die Bestellhistorie einsehen kÃ¶nnen â€“ alles Ã¼ber eine einzige, gebrandete OberflÃ¤che.
Das Selbst-Hosting von FOSSBilling hÃ¤lt alle Kundendaten, Zahlungsaufzeichnungen und die Abrechnungshistorie unter Ihrer direkten Kontrolle, ohne TransaktionsgebÃ¼hren oder Anbieterbindung. Die Plattform unterstÃ¼tzt mehrere Zahlungsgateways, automatisierte wiederkehrende Abrechnungen und ein modulares Erweiterungssystem, das Sie prÃ¤zise an Ihre GeschÃ¤ftsprozesse anpassen kÃ¶nnen.
Wichtige Funktionen von FOSSBilling
Automatisierte wiederkehrende Abrechnung
Richten Sie Abonnementprodukte ein, die Kunden automatisch nach Ihrem festgelegten Abrechnungszyklus in Rechnung stellen, wodurch der manuelle Aufwand reduziert und eine planbare Umsatzgenerierung gewÃ¤hrleistet wird.
Integrierte Supporttickets
Das integrierte Helpdesk ermÃ¶glicht es Kunden, Support-Tickets direkt in ihrem Portal zu Ã¶ffnen und zu verfolgen, wodurch die Abrechnungs- und Support-Kommunikation an einem Ort gebÃ¼ndelt wird.
Verschiedene Zahlungsgateways
Verbinden Sie PayPal, Stripe und Dutzende anderer Zahlungsanbieter, damit Ihre Kunden Rechnungen auf die fÃ¼r sie bequemste Weise bezahlen kÃ¶nnen.
Kunden-Self-Service-Portal
Kunden kÃ¶nnen ihre eigenen Dienste verwalten, Rechnungen herunterladen, Kontaktdaten aktualisieren und ihren Kontostatus Ã¼berwachen, ohne Sie kontaktieren zu mÃ¼ssen.
Bestell- und Produktverwaltung
Definieren Sie konfigurierbare Produkte und Preisstufen, verwalten Sie Upgrades und Downgrades und automatisieren Sie Provisionierungs-Hooks Ã¼ber das erweiterbare Modulsystem.
Integrierte Cron-Automatisierung
Das offizielle Docker-Image fÃ¼hrt den FOSSBilling-Cron automatisch alle fÃ¼nf Minuten aus, sodass Rechnungen generiert und Abonnements ohne manuelle Planung verlÃ¤ngert werden.
Warum Sie FOSSBilling auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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