Bagisto ist eine Open-Source-E-Commerce-Plattform, die auf dem Laravel PHP-Framework basiert und Händlern eine vollständige Grundlage für den Betrieb eines Online-Shops ohne Abonnementgebühren oder Umsatzbeteiligung bietet. Es wird mit einem kundenorientierten Frontend, einem umfassenden Admin-Panel, Produktkatalogverwaltung, Auftragsabwicklung, Bestandskontrolle und einem Checkout-Prozess geliefert, der Mehrwährungs- und Mehrsprachigkeitsanforderungen von Haus aus erfüllt.

Das Self-Hosting von Bagisto auf Ihrem VPS bedeutet, dass die Transaktionsaufzeichnungen, Kundendaten und der Produktkatalog Ihres Shops auf einer Infrastruktur verbleiben, die Sie vollständig kontrollieren – unerlässlich für Unternehmen, die unter Datenresidenzanforderungen arbeiten oder Transaktionsgebühren und Plattformbeschränkungen von SaaS-Anbietern vermeiden möchten.