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Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
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AMD EPYC-Prozessoren
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1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Bagisto erstellen können

Bagisto ist eine Open-Source-E-Commerce-Plattform, die auf dem Laravel PHP-Framework basiert und Händlern eine vollständige Grundlage für den Betrieb eines Online-Shops ohne Abonnementgebühren oder Umsatzbeteiligung bietet. Es wird mit einem kundenorientierten Frontend, einem umfassenden Admin-Panel, Produktkatalogverwaltung, Auftragsabwicklung, Bestandskontrolle und einem Checkout-Prozess geliefert, der Mehrwährungs- und Mehrsprachigkeitsanforderungen von Haus aus erfüllt.

Das Self-Hosting von Bagisto auf Ihrem VPS bedeutet, dass die Transaktionsaufzeichnungen, Kundendaten und der Produktkatalog Ihres Shops auf einer Infrastruktur verbleiben, die Sie vollständig kontrollieren – unerlässlich für Unternehmen, die unter Datenresidenzanforderungen arbeiten oder Transaktionsgebühren und Plattformbeschränkungen von SaaS-Anbietern vermeiden möchten.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Bagisto

Mehrwährungsunterstützung

Akzeptieren Sie Zahlungen in jeder Währung und zeigen Sie Preise in der lokalen Währung des Kunden an, mit konfigurierbarer Wechselkursverwaltung.

Mehrsprachiger Online-Shop

Bedienen Sie globale Kunden in ihrer bevorzugten Sprache mit integrierter Lokalisierung für Produktseiten, Kaufabwicklungsprozesse und Transaktions-E-Mails.

Flexibler Produktkatalog

Verwalten Sie einfache, konfigurierbare, gruppierte und herunterladbare Produkte mit Varianten, benutzerdefinierten Attributen und dynamischen Preisregeln.

Zahlungsgateway-Integrationen

Verbinden Sie Stripe, PayPal und andere beliebte Gateways direkt, mit einem Plugin-System, um benutzerdefinierte Zahlungsmethoden hinzuzufügen.

REST- und GraphQL-APIs

Umfassende API-Abdeckung ermöglicht Ihnen den Aufbau von Headless-Storefronts, mobilen Apps oder die Integration von Bestell- und Produktdaten mit ERP-Systemen und Fulfillment-Diensten.

Warum Sie Bagisto auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Empfohlener Serverstandort:

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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