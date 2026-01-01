Bis zu 69 % Rabatt auf LibreSpeed

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Selbst gehosteter Internet-Geschwindigkeitstest, der in jedem Browser ohne Flash, Java oder Plugins läuft.

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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit LibreSpeed erstellen können

LibreSpeed ist ein leichter Open-Source-HTML5-Geschwindigkeitstest, der Download, Upload, Ping und Jitter direkt im Browser misst. Im Gegensatz zu kommerziellen Speedtest-Seiten läuft er vollständig auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, sodass Sie einen privaten Geschwindigkeitstest für Ihr Team, Ihren ISP oder Ihre Kunden veröffentlichen können, ohne den Datenverkehr über Drittanbieter-Messserver zu leiten.

Das Selbst-Hosting von LibreSpeed auf einem VPS bietet Ihnen genaue, wiederholbare Messungen gegen einen Server, dem Sie vertrauen, mit einer Ergebnisdatenbank pro Test, die es Ihnen ermöglicht, die Verbindungsqualität im Laufe der Zeit zu vergleichen. Tests funktionieren auf jedem modernen Desktop- oder mobilen Browser ohne Installationsschritt und ohne Client-App.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von LibreSpeed

Installationsfreier Browser-Test

Reines HTML5 und JavaScript — läuft in jedem modernen Browser auf Desktop- oder Mobilgeräten, ohne dass Flash, Java oder ein Download erforderlich ist.

Download, Upload, Ping, Jitter

Meldet alle vier Standardmetriken mit konfigurierbarer Testdauer und gleichzeitigen Verbindungszahlen für genaue Ergebnisse.

Ergebnisdatenbank

Das integrierte SQLite- oder MySQL-Backend speichert jeden Testlauf mit Zeitstempel, IP und ISP, damit Sie Änderungen im Zeitverlauf verfolgen können.

Anpassbares Branding

Bearbeiten Sie das Front-End-HTML, tauschen Sie das Logo aus und wenden Sie Ihr eigenes Theme an, um einen vollständig gebrandeten Geschwindigkeitstest für Ihre Organisation zu veröffentlichen.

IP- und ISP-Abfrage

Die optionale ipinfo.io-Integration reichert jedes Ergebnis mit dem ISP, der Organisation und dem ungefähren Standort des Besuchers an.

Warum Sie LibreSpeed auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

Integrierter Docker-Manager

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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