Browserless verwandelt headless Chrome in einen netzwerkzugänglichen Dienst, wodurch die Komplexität der Verwaltung von Browserprozessen, Speicherlecks und Abhängigkeitskonflikten innerhalb Ihrer eigenen Anwendungen entfällt. Entwickler verbinden sich über eine REST-API oder einen WebSocket unter Verwendung von Puppeteer, Playwright oder Selenium – Browserless übernimmt automatisch den Sitzungslebenszyklus, die Ressourcenbereinigung und die gleichzeitige Ausführung.

Das Selbst-Hosting auf einem VPS gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über Browserkonfiguration, User Agents und Proxy-Einstellungen, während gleichzeitig die pro Anfrage anfallenden Gebühren von Cloud-Browser-Automatisierungsdiensten entfallen. Sensible Scraping-Logik und extrahierte Daten bleiben innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur, und Sie können die Parallelitätsgrenzen an die verfügbaren Ressourcen anpassen.