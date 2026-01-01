MistServer ist ein Open-Source, voll ausgestattetes Streaming-Media-Toolkit, das für die Entwicklung von Internet-Streaming-Anwendungen konzipiert wurde. Es unterstützt eine breite Palette von Eingangs- und Ausgangsprotokollen – darunter RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT und RTSP – und ermöglicht es Ihnen, Medien aufzunehmen, zu verarbeiten und an jeden Player oder jedes Gerät bereitzustellen. Eine integrierte Web-Benutzeroberfläche auf Port 4242 bietet eine vollständige Serverkonfiguration, Stream-Verwaltung und Echtzeit-Überwachung ohne zusätzliche Tools.

Entwickelt für Entwickler, die Over-the-Top (OTT) Streaming-Anwendungen erstellen, ist MistServer leichtgewichtig, modular und für jeden Zweck, einschließlich kommerzieller Nutzung, kostenlos nutzbar. Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Streaming-Infrastruktur, ohne Pro-Zuschauer-Gebühren oder Abhängigkeiten von Drittanbietern.