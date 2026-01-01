MistServer mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Umfassendes Open-Source-Medien-Toolkit für den Aufbau und die Bereitstellung stabiler, skalierbarer Internet-Streaming-Anwendungen.
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Was Sie mit MistServer erstellen können
MistServer ist ein Open-Source, voll ausgestattetes Streaming-Media-Toolkit, das für die Entwicklung von Internet-Streaming-Anwendungen konzipiert wurde. Es unterstützt eine breite Palette von Eingangs- und Ausgangsprotokollen – darunter RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT und RTSP – und ermöglicht es Ihnen, Medien aufzunehmen, zu verarbeiten und an jeden Player oder jedes Gerät bereitzustellen. Eine integrierte Web-Benutzeroberfläche auf Port 4242 bietet eine vollständige Serverkonfiguration, Stream-Verwaltung und Echtzeit-Überwachung ohne zusätzliche Tools.
Entwickelt für Entwickler, die Over-the-Top (OTT) Streaming-Anwendungen erstellen, ist MistServer leichtgewichtig, modular und für jeden Zweck, einschließlich kommerzieller Nutzung, kostenlos nutzbar. Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Streaming-Infrastruktur, ohne Pro-Zuschauer-Gebühren oder Abhängigkeiten von Drittanbietern.
Wichtige Funktionen von MistServer
Multiprotokollunterstützung
Streams über RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT und RTSP von einem einzigen Server aufnehmen und bereitstellen, ohne Plugin-Konfiguration.
Webbasierte Konfiguration
Konfigurieren Sie Streams, verwalten Sie Eingaben und überwachen Sie die Serverleistung über die integrierte Weboberfläche ohne Befehlszeilenzugriff.
Streaming mit niedriger Latenzzeit
SRT- und WebRTC-Ausgabeoptionen ermöglichen Streaming mit Latenz unter einer Sekunde für Live-Events und interaktive Anwendungen.
OTT App Bereit
Entwickelt für Entwickler, die OTT-Streaming-Plattformen erstellen, übernimmt MistServer die Medienbereitstellungsschicht, damit Sie sich auf Ihre Anwendung konzentrieren können.
Modulare Architektur
Entfernen Sie ungenutzte Protokoll-Binärdateien, um den Server-Footprint zu reduzieren, und behalten Sie nur die Streaming-Protokolle bei, die Ihre Anwendung benötigt.
Warum Sie MistServer auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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