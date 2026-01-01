Blinko ist eine selbst gehostete Plattform, die schnelle Notizerfassung, Aufgabenverwaltung und KI-gestützte Suche in einer einzigen Anwendung vereint. Die Microblogging-Oberfläche ist darauf optimiert, Ideen sofort festzuhalten, während die vollständige Markdown-Unterstützung, Tagging und die optionale KI-Integration mit OpenAI oder Ollama diese Ideen im Laufe der Zeit organisiert und auffindbar halten.

Im Gegensatz zu kommerziellen Notizdiensten bleiben beim Selbst-Hosting von Blinko jeder Gedanke, Plan und jede Forschungsnotiz vollständig in Ihrer Infrastruktur – keine Drittanbieter-Analyse, keine Speicherbegrenzungen und keine Kosten pro Abfrage. Notizen können privat bleiben oder von derselben Bereitstellung aus öffentlich geteilt werden.