CitrineOS ist ein Open-Source-Ladestationsverwaltungssystem (CSMS) von LF Energy, das auf dem OCPP 2.0.1-Protokoll basiert und Abwärtskompatibilität zu OCPP 1.6 bietet. Der Server leitet WebSocket-Nachrichten von EV-Ladegeräten weiter, speichert Transaktionen und Konfiguration in PostgreSQL mit PostGIS und stellt REST- und GraphQL-APIs über eine Hasura-Schicht für Betreiberintegrationen bereit.

Das Selbsthosten von CitrineOS auf Ihrem VPS behält Stations-Telemetriedaten, Fahrerautorisierungen und Transaktionshistorie unter Ihrer eigenen Kontrolle, anstatt in einer Anbieter-Cloud. Die Hasura GraphQL-Konsole ermöglicht es Ihnen, Ladestationsdaten direkt im Browser abzufragen und zu verwalten, während die OCPP-WebSocket-Ports für die Verbindung von Ladegeräten offen bleiben.