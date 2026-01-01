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Open-Source OCPP 2.0.1 Ladestations-Managementsystem für Elektrofahrzeug-Netzbetreiber.
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Was Sie mit CitrineOS erstellen können
CitrineOS ist ein Open-Source-Ladestationsverwaltungssystem (CSMS) von LF Energy, das auf dem OCPP 2.0.1-Protokoll basiert und Abwärtskompatibilität zu OCPP 1.6 bietet. Der Server leitet WebSocket-Nachrichten von EV-Ladegeräten weiter, speichert Transaktionen und Konfiguration in PostgreSQL mit PostGIS und stellt REST- und GraphQL-APIs über eine Hasura-Schicht für Betreiberintegrationen bereit.
Das Selbsthosten von CitrineOS auf Ihrem VPS behält Stations-Telemetriedaten, Fahrerautorisierungen und Transaktionshistorie unter Ihrer eigenen Kontrolle, anstatt in einer Anbieter-Cloud. Die Hasura GraphQL-Konsole ermöglicht es Ihnen, Ladestationsdaten direkt im Browser abzufragen und zu verwalten, während die OCPP-WebSocket-Ports für die Verbindung von Ladegeräten offen bleiben.
Wichtige Funktionen von CitrineOS
OCPP 2.0.1 nativ
Implementiert das aktuellste Open Charge Point Protocol mit zertifiziertem Kern und erweiterten Sicherheitsprofilen sowie Abwärtskompatibilität für OCPP 1.6 Stationen.
GraphQL Datenkonsole
Hasura generiert automatisch eine typisierte GraphQL-API und Konsole über dem CitrineOS-Schema, was Echtzeitabfragen zu Sitzungen, Zählerwerten und dem Stationsstatus ermöglicht.
Modularer Nachrichten-Router
Decorator-gesteuerte Modulsysteme leiten OCPP-Nachrichten über RabbitMQ, sodass Autorisierungs-, Transaktions- und Berichtsmodule unabhängig von der WebSocket-Schicht skalieren.
GraphQL-Datenzugriff
Hasura generiert automatisch eine typisierte GraphQL-API über dem CitrineOS PostgreSQL-Schema und stellt Echtzeit-Abonnements für Sitzungen, Zählerwerte und den Stationsstatus bereit.
S3-kompatibler Speicher
Integrierte MinIO-Instanz speichert Firmware-Images, Stationsprotokolle und Zertifikatspakete über die standardmäßige S3-API, bereit, später gegen AWS S3 oder GCS ausgetauscht zu werden.
Warum Sie CitrineOS auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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