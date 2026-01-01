Postiz mit 1 Klick bereitstellen.
Open-Source Plattform zur Planung von Social Media-Beiträgen mit KI-gestützter Inhaltserstellung für über 15 Netzwerke von einem einzigen Dashboard aus.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Postiz erstellen können
Postiz ist eine Open-Source-Alternative zu teuren Social Media SaaS-Tools, die Ihnen ermöglicht, Ihre Präsenz auf X (Twitter), LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube, Bluesky, Mastodon, Discord und weiteren Plattformen über eine einzige, einheitliche Oberfläche zu planen, zu verwalten und zu analysieren. Die integrierte KI-Integration mit OpenAI generiert Beitrags-Vorschläge und Autovervollständigungen, während ein Canva-ähnlicher Editor visuelle Inhalte übernimmt.
Das Self-Hosting von Postiz auf Ihrem VPS hält Ihre Inhaltsstrategie und Analysedaten privat, eliminiert Pro-Sitz-Abonnementgebühren und bietet Teams unbegrenzte Planungskapazität mit benutzerdefinierten Integrationen über N8N, Make.com und Zapier.
Wichtige Funktionen von Postiz
Multiplattform-Terminplanung
Planen und veröffentlichen Sie gleichzeitig auf über 15 sozialen Netzwerken aus einem gemeinsamen Redaktionskalender mit Drag-and-Drop-Neuplanung und Massen-CSV-Import.
KI-Inhaltserstellung
Die OpenAI-Integration schlägt Post-Texte vor, vervollständigt Entwürfe und hilft dabei, die Botschaften an das Publikum jeder Plattform anzupassen – was Stunden manueller Schreibarbeit spart.
Integrierter Visueller Editor
Ein Canva-ähnlicher Editor ermöglicht es Ihnen, Bilder und Markengrafiken direkt in Postiz zu gestalten, ohne zu einem separaten Design-Tool wechseln zu müssen.
Teamzusammenarbeit
Rollenbasierte Zugriffskontrolle und Genehmigungsworkflows ermöglichen es mehreren Mitwirkenden, soziale Medienkonten zu verwalten und gleichzeitig die Markenkonsistenz und die Kontrolle zu gewährleisten.
Automatisierungs-Integrationen
Native Konnektoren für N8N, Make.com und Zapier ermöglichen das Auslösen von Beiträgen durch externe Ereignisse und den Aufbau von End-to-End Content-Automatisierungs-Pipelines.
Warum Sie Postiz auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.