Postiz ist eine Open-Source-Alternative zu teuren Social Media SaaS-Tools, die Ihnen ermöglicht, Ihre Präsenz auf X (Twitter), LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube, Bluesky, Mastodon, Discord und weiteren Plattformen über eine einzige, einheitliche Oberfläche zu planen, zu verwalten und zu analysieren. Die integrierte KI-Integration mit OpenAI generiert Beitrags-Vorschläge und Autovervollständigungen, während ein Canva-ähnlicher Editor visuelle Inhalte übernimmt.

Das Self-Hosting von Postiz auf Ihrem VPS hält Ihre Inhaltsstrategie und Analysedaten privat, eliminiert Pro-Sitz-Abonnementgebühren und bietet Teams unbegrenzte Planungskapazität mit benutzerdefinierten Integrationen über N8N, Make.com und Zapier.