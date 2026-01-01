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Open-Source-Workflow-Automatisierungsplattform mit einem visuellen, knotenbasierten Editor zum Verbinden von Apps, APIs und Diensten.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie
Automatische wÃ¶chentliche Backups inklusive
Serverstandort Deutschland/EU wÃ¤hlbar
5,49â‚¬/Mon.
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69 % Rabatt
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 11,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
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KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit n8n erstellen kÃ¶nnen

n8n ist eine Workflow-Automatisierungsplattform, die Anwendungen, Dienste und APIs Ã¼ber eine visuelle, knotenbasierte OberflÃ¤che verbindet. Sie ermÃ¶glicht es Einzelpersonen und Teams, wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren, Daten Ã¼ber verschiedene Tools hinweg zu synchronisieren und benutzerdefinierte Integrationspipelines zu erstellen â€“ und das alles, ohne Daten an eine Drittanbieter-Cloud zu binden. Mit Hunderten von integrierten Nodes, UnterstÃ¼tzung fÃ¼r benutzerdefinierte JavaScript-Logik und ereignisgesteuerter AusfÃ¼hrung Ã¼ber Webhooks und ZeitplÃ¤ne bewÃ¤ltigt n8n alles von einfachen Benachrichtigungen bis hin zu komplexen, mehrstufigen GeschÃ¤ftsprozessen.

Das Selbst-Hosting von n8n auf Ihrem VPS bedeutet, dass Ihre Workflow-Logik, API-Zugangsdaten und AusfÃ¼hrungsdaten Ihre Infrastruktur niemals verlassen. Sie erhalten unbegrenzte Workflow-AusfÃ¼hrungen ohne Preisgestaltung pro Aufgabe und volle Kontrolle, um Ihre Automatisierungen genau nach Bedarf zu erweitern, zu sichern und zu versionieren.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von n8n

Visueller Workflow-Baukasten

Der Drag-and-Drop-Node-Editor ermÃ¶glicht es Ihnen, mehrstufige Automatisierungen visuell zu entwerfen, mit Echtzeit-AusfÃ¼hrungsvorschauen, um jeden Schritt zu debuggen.

Hunderte von Integrationen

Integrierte Knoten decken beliebte Apps, Datenbanken und APIs ab â€“ von Slack und GitHub bis hin zu PostgreSQL und HTTP-Anfragen â€“ und sind ohne benutzerdefinierten Code sofort einsatzbereit.

Benutzerdefinierte JavaScript Logik

Schreiben Sie JavaScript direkt in Workflow-Knoten, um Daten zu transformieren, GeschÃ¤ftslogik anzuwenden oder jede externe API aufzurufen, die nicht von integrierten Integrationen abgedeckt wird.

Webhooks und Terminplanung

Workflows sofort Ã¼ber Webhooks, nach einem Cron-Zeitplan oder als Reaktion auf Ereignisse von verbundenen Diensten auslÃ¶sen, ohne Polling.

Selbstgehostete Datenhoheit

Alle Workflow-Definitionen, API-Anmeldeinformationen und AusfÃ¼hrungsprotokolle bleiben auf Ihrem VPS, ohne GebÃ¼hren pro AusfÃ¼hrung und ohne NutzungsbeschrÃ¤nkungen.

Warum Sie n8n auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.

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Empfohlener Serverstandort:

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie

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Visuelle Datenorchestrierungsplattform und moderner Nachfolger von Pentaho Kettle

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