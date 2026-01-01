Movary mit 1 Klick bereitstellen.
Selbstgehosteter Film-Wiedergabeverlaufs-Tracker mit Plex-, Jellyfin-, Emby- und Trakt-Scrobbling und umfassenden Statistiken.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Movary
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Movary erstellen kÃ¶nnen
Movary ist eine kostenlose, Open-Source-Webanwendung, die speziell fÃ¼r Filmliebhaber entwickelt wurde, die die volle Kontrolle Ã¼ber ihren Sehverlauf haben mÃ¶chten. Sie ruft Metadaten von The Movie Database und IMDb ab, verfolgt jede Wiedergabe mit Zeitstempeln und Bewertungen und liefert detaillierte Statistiken Ã¼ber die Schauspieler, Regisseure, Genres, Sprachen und Jahrzehnte, die Ihren Geschmack prÃ¤gen.
Das Selbst-Hosting von Movary auf einem VPS hÃ¤lt Ihren Sehverlauf privat und portabel, mit Importen von Trakt, Letterboxd und Netflix sowie automatischem Scrobbling von Plex, Jellyfin, Emby und Kodi. Im Gegensatz zu kommerziellen Trackern gibt es kein Werbe-Targeting, keine nutzerbasierte Preisgestaltung, und Ihre Sehdaten verlassen niemals Ihren Server.
Wichtige Funktionen von Movary
Plex und Jellyfin Scrobbling
Automatisch jeden in Plex, Jellyfin, Emby oder Kodi angesehenen Film protokollieren, ohne Wiedergaben manuell zu markieren.
Detaillierte Wiedergabestatistiken
Sehen Sie Ihre Top-Schauspieler, Regisseure, Genres, Sprachen und Jahrzehnte mit Diagrammen, die visualisieren, wie sich Ihr Geschmack im Laufe der Zeit entwickelt.
Trakt- und Letterboxd-Import
Ãœbernehmen Sie Ihre bestehende Wiedergabehistorie von Trakt, Letterboxd oder Netflix gleich am ersten Tag, anstatt bei Null anzufangen.
Bewertungen und persÃ¶nliche Notizen
Bewerten Sie jeden Film mit persÃ¶nlichen Bewertungen und Notizen, um die Erinnerung an bereits gesehene Filme wiederherzustellen.
Installierbare Web-App
Installieren Sie Movary als progressive Web-App auf Smartphones und Desktops fÃ¼r ein natives Nutzererlebnis ohne App Store.
Multi-User-Support
Teilen Sie einen Server mit Freunden oder Familie, wÃ¤hrend jedes Profil mit eigener Merkliste, Bewertungen und Statistiken vollstÃ¤ndig isoliert bleibt.
Warum Sie Movary auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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