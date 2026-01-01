Bis zu 69 % Rabatt auf Movary

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Selbstgehosteter Film-Wiedergabeverlaufs-Tracker mit Plex-, Jellyfin-, Emby- und Trakt-Scrobbling und umfassenden Statistiken.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie
Automatische wÃ¶chentliche Backups inklusive
Serverstandort Deutschland/EU wÃ¤hlbar
5,49â‚¬/Mon.
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17,99â‚¬
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VerlÃ¤ngerungspreis: 11,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
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KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
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KVM 4
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VerlÃ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
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16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
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KVM 8
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21,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Movary erstellen kÃ¶nnen

Movary ist eine kostenlose, Open-Source-Webanwendung, die speziell fÃ¼r Filmliebhaber entwickelt wurde, die die volle Kontrolle Ã¼ber ihren Sehverlauf haben mÃ¶chten. Sie ruft Metadaten von The Movie Database und IMDb ab, verfolgt jede Wiedergabe mit Zeitstempeln und Bewertungen und liefert detaillierte Statistiken Ã¼ber die Schauspieler, Regisseure, Genres, Sprachen und Jahrzehnte, die Ihren Geschmack prÃ¤gen.

Das Selbst-Hosting von Movary auf einem VPS hÃ¤lt Ihren Sehverlauf privat und portabel, mit Importen von Trakt, Letterboxd und Netflix sowie automatischem Scrobbling von Plex, Jellyfin, Emby und Kodi. Im Gegensatz zu kommerziellen Trackern gibt es kein Werbe-Targeting, keine nutzerbasierte Preisgestaltung, und Ihre Sehdaten verlassen niemals Ihren Server.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von Movary

Plex und Jellyfin Scrobbling

Automatisch jeden in Plex, Jellyfin, Emby oder Kodi angesehenen Film protokollieren, ohne Wiedergaben manuell zu markieren.

Detaillierte Wiedergabestatistiken

Sehen Sie Ihre Top-Schauspieler, Regisseure, Genres, Sprachen und Jahrzehnte mit Diagrammen, die visualisieren, wie sich Ihr Geschmack im Laufe der Zeit entwickelt.

Trakt- und Letterboxd-Import

Ãœbernehmen Sie Ihre bestehende Wiedergabehistorie von Trakt, Letterboxd oder Netflix gleich am ersten Tag, anstatt bei Null anzufangen.

Bewertungen und persÃ¶nliche Notizen

Bewerten Sie jeden Film mit persÃ¶nlichen Bewertungen und Notizen, um die Erinnerung an bereits gesehene Filme wiederherzustellen.

Installierbare Web-App

Installieren Sie Movary als progressive Web-App auf Smartphones und Desktops fÃ¼r ein natives Nutzererlebnis ohne App Store.

Multi-User-Support

Teilen Sie einen Server mit Freunden oder Familie, wÃ¤hrend jedes Profil mit eigener Merkliste, Bewertungen und Statistiken vollstÃ¤ndig isoliert bleibt.

Warum Sie Movary auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.

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Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Empfohlener Serverstandort:

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

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