Stump ist ein schneller, Open-Source-Medienserver fÃ¼r Comics, Mangas und E-Books, der in Rust entwickelt wurde. Er organisiert Ihre EPUB-, PDF-, CBZ- und CBR-Bibliotheken in einem durchsuchbaren Webinterface mit integriertem Reader und stellt einen OPDS-Katalog bereit, sodass jeder kompatible E-Reader oder jede App Ihre Sammlung direkt streamen kann. Die Synchronisierung von Kobo und KoReader hÃ¤lt den Lesefortschritt gerÃ¤teÃ¼bergreifend ohne manuelle Lesezeichen synchron.

Stump auf Ihrem VPS selbst zu hosten bedeutet, dass Ihre gesamte Bibliothek von jedem GerÃ¤t, Ã¼berall zugÃ¤nglich ist, ohne Dateien auf einen Cloud-Dienst eines Drittanbieters hochzuladen. Der Rust-basierte Server lÃ¤uft mit minimalen Ressourcen, was ihn selbst auf VPS-Tarifen fÃ¼r Einsteiger praktikabel macht.