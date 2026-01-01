Stump mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter Comicbuch-, Manga- und E-Book-Server mit OPDS-UnterstÃ¼tzung, E-Reader-Synchronisierung und einem integrierten Web-Reader.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Stump
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Stump erstellen kÃ¶nnen
Stump ist ein schneller, Open-Source-Medienserver fÃ¼r Comics, Mangas und E-Books, der in Rust entwickelt wurde. Er organisiert Ihre EPUB-, PDF-, CBZ- und CBR-Bibliotheken in einem durchsuchbaren Webinterface mit integriertem Reader und stellt einen OPDS-Katalog bereit, sodass jeder kompatible E-Reader oder jede App Ihre Sammlung direkt streamen kann. Die Synchronisierung von Kobo und KoReader hÃ¤lt den Lesefortschritt gerÃ¤teÃ¼bergreifend ohne manuelle Lesezeichen synchron.
Stump auf Ihrem VPS selbst zu hosten bedeutet, dass Ihre gesamte Bibliothek von jedem GerÃ¤t, Ã¼berall zugÃ¤nglich ist, ohne Dateien auf einen Cloud-Dienst eines Drittanbieters hochzuladen. Der Rust-basierte Server lÃ¤uft mit minimalen Ressourcen, was ihn selbst auf VPS-Tarifen fÃ¼r Einsteiger praktikabel macht.
Wichtige Funktionen von Stump
EPUB-, PDF-, CBZ/CBR-UnterstÃ¼tzung
Lesen Sie Comics, Mangas, PDFs und E-Books direkt im Browser mit einem responsiven, integrierten Reader, der fÃ¼r jedes Format optimiert ist.
OPDS-Katalog-Support
Stellen Sie Ihre Bibliothek Ã¼ber OPDS und OPDS Page Streaming bereit, damit jede kompatible App â€” Moon+ Reader, Kybook, Panels â€” Ihre Sammlung durchsuchen und streamen kann.
Kobo- und KoReader-Synchronisierung
Der Lesefortschritt und die Lesezeichen werden automatisch mit Kobo E-Readern und KoReader synchronisiert, wodurch Ihre Position auf allen GerÃ¤ten konsistent bleibt.
Granulare Zugriffskontrolle
Verwalten Sie mehrere Benutzerkonten mit rollenbasierten Berechtigungen, um zu steuern, auf welche Bibliotheken jeder Benutzer zugreifen und was er Ã¤ndern kann.
Sammlungen und Leselisten
Organisieren Sie Serien in Sammlungen und kuratieren Sie geordnete Leselisten, um Leser durch mehrbÃ¤ndige Reihen oder Crossover-Arcs zu fÃ¼hren.
Warum Sie Stump auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Integrierter Docker-Manager
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.