Starbase 80 mit einem Klick bereitstellen.
Eine leichte, schnelle Server-Homepage zum Organisieren von Links zu Ihren selbst gehosteten Containern und Diensten.
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Was Sie mit Starbase 80 erstellen können
Starbase 80 ist eine minimale, blitzschnelle Server-Startseite für Docker-Umgebungen. Sie rendert eine vollständig statische HTML-Homepage aus einer einfachen JSON-Konfigurationsdatei, ganz ohne JavaScript im Browser – Seiten laden sofort und ohne Framework-Overhead. Passen Sie das Erscheinungsbild mit Umgebungsvariablen an, die den Titel, das Logo, die Hintergrundfarben, den Dark Mode und das Link-Verhalten steuern.
Im Gegensatz zu integrationslastigen Dashboards benötigt Starbase 80 keine API-Tokens, keinen Netzwerkzugriff auf Ihre Container und keine laufende Wartung – nur eine JSON-Datei mit Ihren Links und Symbolen. Es unterstützt Dashboard Icons, Material Design Icons und selfh.st Icons sofort einsatzbereit, wodurch es einfach ist, eine elegante, gebrandete Homepage für jedes selbst gehostete Setup zu erstellen.
Wichtige Funktionen von Starbase 80
Sofortige Seitenladezeiten
Starbase 80 sendet reines statisches HTML ohne clientseitiges JavaScript, sodass Ihre Homepage in Millisekunden lädt, unabhängig von der Serverauslastung.
JSON-gesteuerte Konfiguration
Definieren Sie alle Ihre Dienste, Kategorien, Icons und Links in einer einzigen config.json-Datei — keine Datenbank, kein UI-Editor, keine Migrationen.
Umfassende Icon-Unterstützung
Verwenden Sie Dashboard-Icons, Material-Design-Icons oder selfh.st-Icons nach Namen, oder stellen Sie Ihre eigenen Bilddateien aus einem bind-gemounteten Ordner bereit.
Integrierter Dunkelmodus
Automatischer, OS-gesteuerter Dunkelmodus mit konfigurierbaren Hintergrundfarben für helle und dunkle Designs, unter Verwendung von Tailwind-Farbwerten oder Hex-Codes.
Kein Containerzugriff
Kein Docker-Socket erforderlich und keine API-Integrationen — Starbase 80 ist ein reiner Link-Launcher ohne Lesezugriff auf Ihre laufenden Container.
Warum Sie Starbase 80 auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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