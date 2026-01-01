DeepWiki Open mit 1 Klick bereitstellen.
Open-Source KI-Wiki-Generator, der jedes GitHub-, GitLab- oder Bitbucket-Repository in eine interaktive Dokumentationsseite verwandelt.
Wählen Sie einen VPS-Plan für DeepWiki Open
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit DeepWiki Open erstellen können
DeepWiki Open ist eine selbst hostbare Implementierung des ursprünglichen DeepWiki-Konzepts, die öffentliche oder private Code-Repositories automatisch in wunderschön organisierte, navigierbare Wikis umwandelt. Es analysiert Ihre Codebasis, generiert umfassende Erklärungen von Architektur und Modulen und rendert interaktive Diagramme, die zeigen, wie Komponenten miteinander verbunden sind – wodurch Teams Stunden manueller Dokumentationsarbeit erspart bleiben.
DeepWiki Open selbst zu hosten, hält proprietären Quellcode, Embeddings und generierte Dokumentation auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren. Sie bringen Ihre eigenen LLM-Anbieter-Schlüssel für Google Gemini, OpenAI oder OpenRouter mit, sodass Sie nur für die von Ihnen genutzte Inferenz bezahlen und vermeiden, private Repositories über einen Drittanbieter-SaaS zu senden.
Wichtige Funktionen von DeepWiki Open
Automatische Wiki-Generierung
Richten Sie es auf ein beliebiges GitHub-, GitLab- oder Bitbucket-Repository und erhalten Sie ein strukturiertes, mehrseitiges Wiki, ohne eine einzige Zeile Dokumentation von Hand zu schreiben.
Visuelle Architekturdiagramme
Mermaid-Diagramme werden neben Prosa generiert, um Datenfluss, Modulbeziehungen und Aufrufpfade zu visualisieren, damit Leser die Codebasis schneller erfassen können.
Bringen Sie Ihr eigenes LLM mit
Verbinden Sie Google Gemini, OpenAI, OpenRouter oder lokale Ollama-Modelle, sodass Sie sowohl die Modellqualität als auch die Kosten pro Token kontrollieren können.
Privater Repository-Support
Authentifizieren Sie sich mit persönlichen Zugriffstoken, um private Repositories auf Ihrer eigenen Infrastruktur zu analysieren und proprietären Code von Drittanbieterdiensten fernzuhalten.
Integrierte Fragefunktion
Fragen Sie das indizierte Repository in natürlicher Sprache mit Retrieval-Augmented Generation ab, die Antworten in echtem Quellcode verankert und nicht auf halluzinierten Vermutungen basiert.
Optionale Zugriffskontrolle
Aktivieren Sie eine Autorisierungscode-Anforderung, um den Zugriff auf den Wiki-Generator zu steuern, wenn dieser auf einer öffentlich zugänglichen Domain läuft.
Warum Sie DeepWiki Open auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.