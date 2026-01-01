Bis zu 69 % Rabatt auf Open Notebook

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KI-nativer Wissensarbeitsbereich, der Notizen, Dokumentenverwaltung und kontextuellen KI-Chat in einer selbstgehosteten App vereint.

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Verlängerungspreis: 14,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Open Notebook erstellen können

Open Notebook ist eine selbst gehostete, KI-native Notizbuch-Plattform, die Ihr Schreiben, Ihre Forschung und Ihre KI-Unterstützung in einer einzigen Umgebung vereint. Anstatt zwischen Dokumenten, Chat-Oberflächen und verstreuten Dateisystemen zu wechseln, schafft Open Notebook einen einzigen Arbeitsbereich, in dem Notizen, hochgeladene Dateien und KI-Kontext miteinander verbunden bleiben – was es einfacher macht, von groben Ideen zu strukturierter Dokumentation überzugehen, ohne das Wissen zu verlieren, das Sie im Laufe der Zeit aufbauen.

Diese Bereitstellung kombiniert Open Notebook mit SurrealDB für persistenten Speicher, wodurch alle Ihre Notizen und Ihr KI-Interaktionsverlauf auf Ihrer eigenen Infrastruktur verbleiben. Selbst-Hosting bedeutet, dass Ihre Daten niemals über SaaS-Systeme Dritter laufen, und Sie behalten die volle Kontrolle über Zugriff, Backups und Aufbewahrung.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Open Notebook

Einheitlicher KI Workspace

Notizen und KI-Chat teilen denselben Kontext, sodass der Assistent auf Ihre tatsächlichen Dokumente statt nur auf allgemeines Wissen zurückgreift.

SurrealDB-Backend

Eine dedizierte SurrealDB-Instanz bietet schnellen, persistenten Speicher für Notizen, hochgeladene Dateien und den Datenbankstatus auch nach Neustarts.

Kontextbezogene Unterstützung

Stellen Sie Fragen zu Ihrem eigenen Material und erhalten Sie Antworten, die auf den Notizen und Dokumenten basieren, die Sie bereits verfasst haben.

Von Haus aus privat

Alle Daten bleiben auf Ihrem VPS — keine SaaS-Synchronisierung, kein Drittzugriff auf Ihre Notizen oder KI-Gespräche.

Flexibles Wissensmanagement

Geeignet für persönliche Forschungsjournale, Engineering-Runbooks, Produktplanung und langfristige Wissensdatenbanken.

Warum Sie Open Notebook auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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