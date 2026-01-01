Open Notebook mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
KI-nativer Wissensarbeitsbereich, der Notizen, Dokumentenverwaltung und kontextuellen KI-Chat in einer selbstgehosteten App vereint.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Open Notebook
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Open Notebook erstellen können
Open Notebook ist eine selbst gehostete, KI-native Notizbuch-Plattform, die Ihr Schreiben, Ihre Forschung und Ihre KI-Unterstützung in einer einzigen Umgebung vereint. Anstatt zwischen Dokumenten, Chat-Oberflächen und verstreuten Dateisystemen zu wechseln, schafft Open Notebook einen einzigen Arbeitsbereich, in dem Notizen, hochgeladene Dateien und KI-Kontext miteinander verbunden bleiben – was es einfacher macht, von groben Ideen zu strukturierter Dokumentation überzugehen, ohne das Wissen zu verlieren, das Sie im Laufe der Zeit aufbauen.
Diese Bereitstellung kombiniert Open Notebook mit SurrealDB für persistenten Speicher, wodurch alle Ihre Notizen und Ihr KI-Interaktionsverlauf auf Ihrer eigenen Infrastruktur verbleiben. Selbst-Hosting bedeutet, dass Ihre Daten niemals über SaaS-Systeme Dritter laufen, und Sie behalten die volle Kontrolle über Zugriff, Backups und Aufbewahrung.
Wichtige Funktionen von Open Notebook
Einheitlicher KI Workspace
Notizen und KI-Chat teilen denselben Kontext, sodass der Assistent auf Ihre tatsächlichen Dokumente statt nur auf allgemeines Wissen zurückgreift.
SurrealDB-Backend
Eine dedizierte SurrealDB-Instanz bietet schnellen, persistenten Speicher für Notizen, hochgeladene Dateien und den Datenbankstatus auch nach Neustarts.
Kontextbezogene Unterstützung
Stellen Sie Fragen zu Ihrem eigenen Material und erhalten Sie Antworten, die auf den Notizen und Dokumenten basieren, die Sie bereits verfasst haben.
Von Haus aus privat
Alle Daten bleiben auf Ihrem VPS — keine SaaS-Synchronisierung, kein Drittzugriff auf Ihre Notizen oder KI-Gespräche.
Flexibles Wissensmanagement
Geeignet für persönliche Forschungsjournale, Engineering-Runbooks, Produktplanung und langfristige Wissensdatenbanken.
Warum Sie Open Notebook auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.