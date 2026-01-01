Open Notebook ist eine selbst gehostete, KI-native Notizbuch-Plattform, die Ihr Schreiben, Ihre Forschung und Ihre KI-Unterstützung in einer einzigen Umgebung vereint. Anstatt zwischen Dokumenten, Chat-Oberflächen und verstreuten Dateisystemen zu wechseln, schafft Open Notebook einen einzigen Arbeitsbereich, in dem Notizen, hochgeladene Dateien und KI-Kontext miteinander verbunden bleiben – was es einfacher macht, von groben Ideen zu strukturierter Dokumentation überzugehen, ohne das Wissen zu verlieren, das Sie im Laufe der Zeit aufbauen.

Diese Bereitstellung kombiniert Open Notebook mit SurrealDB für persistenten Speicher, wodurch alle Ihre Notizen und Ihr KI-Interaktionsverlauf auf Ihrer eigenen Infrastruktur verbleiben. Selbst-Hosting bedeutet, dass Ihre Daten niemals über SaaS-Systeme Dritter laufen, und Sie behalten die volle Kontrolle über Zugriff, Backups und Aufbewahrung.