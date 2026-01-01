Typebot ist ein selbst gehosteter Konversations-Formular-Builder, der statische HTML-Formulare durch interaktive, Chat-Ã¤hnliche AblÃ¤ufe ersetzt. Mit seinem Drag-and-Drop-Canvas-Editor kÃ¶nnen Teams mehrstufige Konversationen mit bedingten Verzweigungen, benutzerdefinierten Variablen und nativen Integrationen entwerfen â€“ ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Die Plattform wird als zwei Dienste ausgeliefert: ein Builder zum Entwerfen und Verwalten von AblÃ¤ufen und ein Viewer, der verÃ¶ffentlichte Chatbots direkt an Endbenutzer liefert.

Das Selbst-Hosting von Typebot auf Ihrem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber Ãœbermittlungsdaten, Dateiuploads und API-Zugangsdaten, ohne GebÃ¼hren pro Ãœbermittlung und ohne DatenÃ¼bertragungen an Dritte. Ihre AblÃ¤ufe laufen auf Ihrer eigenen Domain, vollstÃ¤ndig privat, ohne kÃ¼nstliche BeschrÃ¤nkungen fÃ¼r Arbeitsbereiche, Teammitglieder oder verÃ¶ffentlichte Bots.