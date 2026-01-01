Smocker mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Einfacher und effizienter HTTP Mock Server und Proxy mit einer integrierten Admin-Benutzeroberfläche zum Testen und Debuggen von APIs.
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Was Sie mit Smocker erstellen können
Smocker ist ein Open-Source-HTTP-Mock-Server und Proxy, entwickelt für Entwickler, die realistische, deterministische API-Antworten während der Entwicklung und des Testens benötigen. Entwickler definieren Mock-Endpunkte deklarativ in YAML oder JSON, geben Szenarien wieder und überprüfen jede eingehende Anfrage in einer Live-Admin-Benutzeroberfläche, ohne jeglichen Glue-Code zu schreiben.
Das Selbst-Hosten von Smocker auf Ihrem eigenen VPS bietet Teams eine gemeinsame Mocking-Umgebung für Integrationstests, Vertragsprüfung und Demos, mit voller Kontrolle über den Netzwerkzugriff, den aufgezeichneten Traffic und Verfügbarkeitsgarantien, die öffentliche Mocking-Dienste nicht erreichen können.
Wichtige Funktionen von Smocker
Deklarative Mocks
Definieren Sie HTTP-Antworten in YAML oder JSON mit Request-Matchern, dynamischen Templates und geordneten Szenarien für vorhersehbare Testläufe.
Live-Admin-UI
Überprüfen Sie jede eingehende Anfrage, zeigen Sie abgeglichene Mocks an und setzen Sie den Status zurück – alles von einem browserbasierten Dashboard aus, das für schnelle Feedback-Schleifen entwickelt wurde.
Proxy und Eintrag
Nicht zugeordnete Anfragen an einen echten Upstream weiterleiten und die Antworten als wiederverwendbare Mocks für Offline-Tests erfassen.
Sessions und Verlauf
Aufrufe in benannten Sitzungen gruppieren, um Testläufe zu isolieren, Traffic wiederzugeben und das Verhalten über verschiedene Releases hinweg zu vergleichen.
REST API-Steuerung
Verwalten Sie Mocks, Sessions und den Verlauf programmatisch aus CI-Pipelines mithilfe einer vollständigen REST-API.
Leichter Container
Ein einzelnes Go-Binary, verpackt als kleines Docker-Image, startet in Millisekunden und läuft komfortabel auf jedem VPS-Plan.
Warum Sie Smocker auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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