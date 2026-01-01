Smocker ist ein Open-Source-HTTP-Mock-Server und Proxy, entwickelt für Entwickler, die realistische, deterministische API-Antworten während der Entwicklung und des Testens benötigen. Entwickler definieren Mock-Endpunkte deklarativ in YAML oder JSON, geben Szenarien wieder und überprüfen jede eingehende Anfrage in einer Live-Admin-Benutzeroberfläche, ohne jeglichen Glue-Code zu schreiben.

Das Selbst-Hosten von Smocker auf Ihrem eigenen VPS bietet Teams eine gemeinsame Mocking-Umgebung für Integrationstests, Vertragsprüfung und Demos, mit voller Kontrolle über den Netzwerkzugriff, den aufgezeichneten Traffic und Verfügbarkeitsgarantien, die öffentliche Mocking-Dienste nicht erreichen können.