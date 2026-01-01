Yao ist eine Open-Source Full-Stack-Anwendungs-Laufzeitumgebung, die Entwicklern ermöglicht, Webanwendungen, REST-APIs und Admin-Dashboards zu erstellen, indem sie JSON- und YAML-Konfigurationsdateien anstelle von Backend-Code schreiben. Ursprünglich eine Low-Code-Engine, hat sich Yao v1.0 zu einer KI-Agentenplattform mit nativer MCP (Model Context Protocol)-Integration, Multi-Agenten-Orchestrierung und einer integrierten konversationellen Chat-Oberfläche entwickelt.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Frameworks wird Yao als einzelne Go-Binärdatei mit einer eingebetteten SQLite-Datenbank, einer V8 JavaScript-Engine für TypeScript-Hooks und einem serverseitig gerenderten UI-System ausgeliefert – was es zu einer eigenständigen Umgebung zum Erstellen und Ausführen von KI-gestützten Webanwendungen macht, ohne separate Laufzeitumgebungen oder Datenbanken verwalten zu müssen.