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Open-Source App-Laufzeitumgebung und KI-Agenten-Framework zum Erstellen von Webanwendungen und APIs mit JSON-Konfiguration.
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Was Sie mit Yao erstellen können
Yao ist eine Open-Source Full-Stack-Anwendungs-Laufzeitumgebung, die Entwicklern ermöglicht, Webanwendungen, REST-APIs und Admin-Dashboards zu erstellen, indem sie JSON- und YAML-Konfigurationsdateien anstelle von Backend-Code schreiben. Ursprünglich eine Low-Code-Engine, hat sich Yao v1.0 zu einer KI-Agentenplattform mit nativer MCP (Model Context Protocol)-Integration, Multi-Agenten-Orchestrierung und einer integrierten konversationellen Chat-Oberfläche entwickelt.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Frameworks wird Yao als einzelne Go-Binärdatei mit einer eingebetteten SQLite-Datenbank, einer V8 JavaScript-Engine für TypeScript-Hooks und einem serverseitig gerenderten UI-System ausgeliefert – was es zu einer eigenständigen Umgebung zum Erstellen und Ausführen von KI-gestützten Webanwendungen macht, ohne separate Laufzeitumgebungen oder Datenbanken verwalten zu müssen.
Wichtige Funktionen von Yao
JSON-API-Baukasten
Definieren Sie REST-API-Endpunkte, Datenbankmodelle und Admin-Panels vollständig in JSON/YAML-Konfigurationsdateien, wodurch Backend-Boilerplate-Code eliminiert wird.
KI-Agenten-Orchestrierung
Native MCP-Unterstützung und Multi-Agenten-Ausführung ermöglichen es Ihnen, KI-Tools zu verbinden, Aufgaben an Sub-Agenten zu delegieren und parallele Agenten-Workflows von einer einzigen Konfiguration aus auszuführen.
Eingebetteter V8-Motor
Führen Sie TypeScript-Geschäftslogik und Hooks direkt in Yao aus, mithilfe einer gebündelten V8 JavaScript-Laufzeitumgebung — keine Node.js-Installation erforderlich.
Server-gerenderte Benutzeroberfläche
SUI Pages bietet ein komponentenbasiertes serverseitiges Rendering-System zum Erstellen vollständiger Frontend-Oberflächen ohne ein separates JavaScript-Framework.
Integrierte Vektorsuche
Integrierte Vektorsuche, Wissensgraphen und GraphRAG-Funktionen ermöglichen die semantische Dokumentenabfrage und KI-Wissensdatenbankfunktionen.
Warum Sie Yao auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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