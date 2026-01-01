LubeLogger ist eine spezielle Verwaltungsplattform fÃ¼r Autoenthusiasten, Flottenbesitzer und alle, die den Zustand ihrer Fahrzeuge akribisch verfolgen mÃ¶chten. Durch das Selbst-Hosting von LubeLogger erstellen Sie eine private, dauerhafte Aufzeichnung jedes Ã–lwechsels, jeder Reparatur und jeder TankfÃ¼llung fÃ¼r jedes Ihrer Fahrzeuge â€“ ohne Zugriff Dritter und ohne AbonnementgebÃ¼hren.

Im Gegensatz zu generischen Tabellenkalkulationen oder werbefinanzierten mobilen Apps bietet LubeLogger eine spezialisierte BenutzeroberflÃ¤che, die fÃ¼r die Feinheiten der Fahrzeugwartung entwickelt wurde, mit kilometerbasierten Erinnerungen, Analysen zum Kraftstoffverbrauch und Belegspeicherung, die Ihre gesamte Flotte an einem Ort organisiert hÃ¤lt.