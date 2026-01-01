LubeLogger mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Der ultimative selbstgehostete Fahrzeugwartungs- und Kraftstoff-Tracker, um Ihre Flotte in Topform zu halten.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r LubeLogger
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit LubeLogger erstellen kÃ¶nnen
LubeLogger ist eine spezielle Verwaltungsplattform fÃ¼r Autoenthusiasten, Flottenbesitzer und alle, die den Zustand ihrer Fahrzeuge akribisch verfolgen mÃ¶chten. Durch das Selbst-Hosting von LubeLogger erstellen Sie eine private, dauerhafte Aufzeichnung jedes Ã–lwechsels, jeder Reparatur und jeder TankfÃ¼llung fÃ¼r jedes Ihrer Fahrzeuge â€“ ohne Zugriff Dritter und ohne AbonnementgebÃ¼hren.
Im Gegensatz zu generischen Tabellenkalkulationen oder werbefinanzierten mobilen Apps bietet LubeLogger eine spezialisierte BenutzeroberflÃ¤che, die fÃ¼r die Feinheiten der Fahrzeugwartung entwickelt wurde, mit kilometerbasierten Erinnerungen, Analysen zum Kraftstoffverbrauch und Belegspeicherung, die Ihre gesamte Flotte an einem Ort organisiert hÃ¤lt.
Wichtige Funktionen von LubeLogger
Serviceverlauf-Nachverfolgung
FÃ¼hren Sie ein detailliertes Protokoll Ã¼ber alle an Ihren Fahrzeugen durchgefÃ¼hrten Reparatur- und Wartungsarbeiten, inklusive Datum, Kosten und Notizen.
Kraftstoffverbrauchsanalyse
Verfolgen Sie Ihren Kraftstoffverbrauch und Ihre Kosten im Laufe der Zeit mit automatischen MPG-Berechnungen und AusgabenÃ¼bersichten.
Dokumentspeicher
Laden und speichern Sie digitale Kopien von Belegen, Zulassungsdokumenten und Versicherungskarten fÃ¼r den sofortigen Zugriff.
Smarte Erinnerungen
Erhalten Sie Benachrichtigungen fÃ¼r bevorstehende Ã–lwechsel, Reifenrotationen und Inspektionen, basierend auf dem Kilometerstand oder dem Zeitplan Ihres Fahrzeugs.
Warum Sie LubeLogger auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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