pycsw mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
OGC-zertifizierter Katalogserver, der geospatiale Metadaten über offene Standards veröffentlicht und auffindbar macht.
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Was Sie mit pycsw erstellen können
pycsw ist ein Open-Source OGC Catalogue Service for the Web (CSW)-Server, der in Python geschrieben ist und von nationalen Geodateninfrastrukturen, Forschungseinrichtungen und Geoportalen zur Veröffentlichung von Geodaten-Metadaten verwendet wird. Es ist eine OGC-Referenzimplementierung, die vollständig konform mit CSW 2.0.2, CSW 3.0, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH und SRU ist und es anderen Katalogen und Clients ermöglicht, ohne benutzerdefinierte Adapter zu interoperieren.
Das Selbst-Hosting von pycsw auf Ihrem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über den Metadatenindex, der Ihr Geodatenportal unterstützt, ohne von einem Drittanbieter-Katalogdienst abhängig zu sein. Die Vorlage wird vorkonfiguriert mit einem SQLite-Repository für schnelle Starts geliefert und kann für PostgreSQL- oder PostGIS-gestützte Bereitstellungen im großen Maßstab neu konfiguriert werden.
Wichtige Funktionen von pycsw
OGC-zertifizierter Server
Betreiben Sie eine sofort einsatzbereite OGC-Referenzimplementierung, die konform ist mit CSW 2.0.2, CSW 3.0 und OGC API - Records.
Mehrere Katalog-APIs
Stellen Sie dasselbe Metadaten-Repository über CSW, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH und SRU bereit, um eine breite Client-Kompatibilität zu gewährleisten.
INSPIRE- und ISO-Support
Veröffentlichen Sie ISO 19115 / 19139 Datensätze und aktivieren Sie das INSPIRE-Profil, um die Anforderungen der europäischen Geodatenrichtlinie zu erfüllen.
Föderierte Suche
Verteilte Suche über entfernte CSW-Kataloge konfigurieren, sodass eine einzelne Abfrage Ihre Datensätze und föderierte Partner gleichzeitig erreicht.
Flexible Repositorien
Beginnen Sie mit dem gebündelten SQLite-Speicher und wechseln Sie zu PostgreSQL, PostGIS oder anderen unterstützten Backends, wenn Ihr Datensatzvolumen wächst.
Python-Ökosystem
Das Verhalten durch pycsw-Plugins erweitern und in den breiteren geopython-Stack integrieren, einschließlich pygeoapi, OWSLib und GeoNode.
Warum Sie pycsw auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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