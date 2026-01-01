FreshRSS ist ein kostenloser, selbst gehosteter RSS- und Atom-Feed-Aggregator, der alle Ihre Informationsquellen in einer einzigen, schnellen LeseoberflÃ¤che zusammenfÃ¼hrt. Er wurde mit PHP entwickelt, benÃ¶tigt minimale Ressourcen und unterstÃ¼tzt Mehrbenutzer-Bereitstellungen, umfangreiche TastaturkÃ¼rzel, erweiterte Filterung und den Abruf des vollstÃ¤ndigen Artikelinhalts â€“ so mÃ¼ssen Sie nie jede Quelle einzeln besuchen. Das mobilfreundliche Design und die API-KompatibilitÃ¤t mit Drittanbieter-Readern wie Reeder und NetNewsWire machen ihn zu einem vollstÃ¤ndigen Ersatz fÃ¼r eingestellte Dienste wie Google Reader.

Das Selbst-Hosten von FreshRSS auf Ihrem VPS bedeutet 24/7 Feed-Updates unabhÃ¤ngig von Ihrer lokalen Internetverbindung, vollstÃ¤ndige PrivatsphÃ¤re bezÃ¼glich Ihrer Lesegewohnheiten und keinen Algorithmus, der entscheidet, was Sie sehen. Ihre sorgfÃ¤ltig kuratierten Abonnements und Ihr Leseverlauf werden in einem persistenten Speicher sicher Ã¼ber Container-Updates hinweg aufbewahrt.