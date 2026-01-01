FreshRSS mit 1 Klick bereitstellen.
Leichtgewichtiger selbst gehosteter RSS-Feed-Aggregator zum Verwalten all Ihrer Lieblingswebsites und Nachrichtenquellen an einem Ort.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r FreshRSS
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit FreshRSS erstellen kÃ¶nnen
FreshRSS ist ein kostenloser, selbst gehosteter RSS- und Atom-Feed-Aggregator, der alle Ihre Informationsquellen in einer einzigen, schnellen LeseoberflÃ¤che zusammenfÃ¼hrt. Er wurde mit PHP entwickelt, benÃ¶tigt minimale Ressourcen und unterstÃ¼tzt Mehrbenutzer-Bereitstellungen, umfangreiche TastaturkÃ¼rzel, erweiterte Filterung und den Abruf des vollstÃ¤ndigen Artikelinhalts â€“ so mÃ¼ssen Sie nie jede Quelle einzeln besuchen. Das mobilfreundliche Design und die API-KompatibilitÃ¤t mit Drittanbieter-Readern wie Reeder und NetNewsWire machen ihn zu einem vollstÃ¤ndigen Ersatz fÃ¼r eingestellte Dienste wie Google Reader.
Das Selbst-Hosten von FreshRSS auf Ihrem VPS bedeutet 24/7 Feed-Updates unabhÃ¤ngig von Ihrer lokalen Internetverbindung, vollstÃ¤ndige PrivatsphÃ¤re bezÃ¼glich Ihrer Lesegewohnheiten und keinen Algorithmus, der entscheidet, was Sie sehen. Ihre sorgfÃ¤ltig kuratierten Abonnements und Ihr Leseverlauf werden in einem persistenten Speicher sicher Ã¼ber Container-Updates hinweg aufbewahrt.
Wichtige Funktionen von FreshRSS
UnterstÃ¼tzung fÃ¼r mehrere Benutzer
Es kÃ¶nnen separate Konten mit individuellen Abonnements und LeseprÃ¤ferenzen angelegt werden, wodurch es sich fÃ¼r Familien und Teams eignet.
Erweiterte Filterung
Filtern Sie Artikel nach StichwÃ¶rtern, Autoren oder benutzerdefinierten Regeln und durchsuchen Sie alle Feeds, um Inhalte sofort zu finden.
Drittanbieter-Reader-APIs
Kompatibel mit den Fever- und Google Reader-APIs, sodass beliebte mobile Apps wie Reeder und Unread mit Ihrer Instanz synchronisieren kÃ¶nnen.
VollstÃ¤ndiger Artikelabruf
VollstÃ¤ndigen Artikelinhalt fÃ¼r Feeds abrufen, die nur Zusammenfassungen verÃ¶ffentlichen, wobei alles innerhalb einer OberflÃ¤che lesbar bleibt.
OPML Import & Export
Migrieren Sie Ihre Abonnements von jedem Feedreader mithilfe von Standard-OPML-Dateien, ohne manuelle Neueingabe.
Warum Sie FreshRSS auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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