Komari ist ein leichtgewichtiges, quelloffenes Server-Überwachungstool, das für Selbsthoster entwickelt wurde, die Echtzeit-Einblicke in ihre Infrastruktur benötigen, ohne den Overhead von Enterprise-Monitoring-Plattformen. Es verwendet einen kleinen Agenten, der auf jedem überwachten Server installiert ist, um CPU-, Speicher-, Festplatten- und Netzwerkmetriken zu sammeln, die dann in einem übersichtlichen Web-Dashboard angezeigt werden.

Da Komari selbst gehostet wird, bleiben alle Ihre Server-Telemetriedaten auf Ihrer eigenen Infrastruktur, ohne dass Daten an Drittanbieterdienste gesendet werden. Das auf SQLite basierende Design bedeutet keine externen Datenbankabhängigkeiten, wodurch es schnell bereitgestellt und einfach zu warten ist, selbst für kleine Teams und Einzelbetreiber.