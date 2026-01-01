Infisical ist eine Open-Source-Plattform für das Secrets-Management, die verstreute .env-Dateien und fest codierte Anmeldeinformationen durch eine einzige überprüfbare Quelle der Wahrheit ersetzt. Sie bietet eine übersichtliche Web-Benutzeroberfläche, CLI- und SDK-Integrationen zum Speichern, Synchronisieren und Rotieren von Secrets über Entwicklungs-, Staging- und Produktionsumgebungen hinweg, ohne jemals sensible Werte in die Versionskontrolle zu übernehmen.

Infisical selbst zu hosten bedeutet, dass Ihre API-Schlüssel, Datenbankpasswörter und Service-Token Ihre eigene Infrastruktur niemals verlassen. Sie erhalten vollständige Audit-Trails, rollenbasierte Zugriffskontrolle und Secret-Versionierung auf Hardware, die Sie kontrollieren — ohne Pro-Sitz-Gebühren und ohne das Risiko, dass eine Sicherheitsverletzung durch Dritte Ihre Anmeldeinformationen preisgibt.