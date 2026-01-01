PiGallery2 ist eine Open-Source, selbst gehostete Fotogalerie, die ein Verzeichnis von Bildern auf der Festplatte nimmt und es als schnelle, moderne Webgalerie bereitstellt — ohne Upload-Pipeline, proprietäre Datenbank oder SaaS-Abhängigkeit. Das von Ihnen bereits verwendete Verzeichnislayout wird zur Albumstruktur, die Besucher durchsuchen, sodass es gleichermaßen gut für persönliche Fotoarchive, Veranstaltungsgalerien, Familienurlaubsalben und leichte Portfolios funktioniert.

Das Selbst-Hosting von PiGallery2 auf Ihrem eigenen VPS hält Fotos und Metadaten in einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, anstatt bei einem öffentlichen Fotodienst, der Bildinhalte für Gesichtserkennung oder Trainingsdaten auswertet. Das Node.js-Backend ist bewusst leichtgewichtig gehalten — es wurde entwickelt, um gut auf einem Raspberry Pi zu laufen — sodass ein kleiner VPS-Plan bequem Zehntausende von Bildern hosten kann und dabei immer noch schnelle Miniaturansichten und eine umfangreiche Benutzeroberfläche bereitstellt.