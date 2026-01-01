Tdarr mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Verteilte Medientranskodierungsautomatisierung, die FFmpeg und HandBrake verwendet, um Ihre gesamte Bibliothek neu zu kodieren und auf Fehler zu prüfen.
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Was Sie mit Tdarr erstellen können
Tdarr ist ein Open-Source-System zur verteilten Medien-Transkodierung, das entwickelt wurde, um die Konvertierung, Komprimierung und Zustandsprüfung von Video- und Audiobibliotheken in großem Umfang zu automatisieren. Es koordiniert einen zentralen Server mit einem oder mehreren Worker-Knoten, die jeweils FFmpeg- oder HandBrake-Jobs parallel ausführen, sodass große Bibliotheken effizient und ohne manuelles Eingreifen verarbeitet werden.
Das Selbst-Hosting von Tdarr auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über Kodierungsprofile, Plugin-Pipelines und Hardware-Beschleunigungseinstellungen. Da die Transkodierung auf Ihrer Infrastruktur stattfindet, fallen keine Cloud-Verarbeitungsgebühren an, es gibt keine Dateigrößenbeschränkungen und keine Abhängigkeit von Drittanbieterdiensten – Ihre Medien bleiben privat und die Rechenleistung skaliert mit Ihrem VPS.
Wichtige Funktionen von Tdarr
Verteilte Knoten-Worker
Starten Sie mehrere Worker-Knoten, die sich mit einem zentralen Server verbinden und Transkodierungsaufträge auf verfügbare CPU- und GPU-Ressourcen verteilen, um die Bibliotheksverarbeitung zu beschleunigen.
Plugin-Pipeline-System
Verketten Sie Community- oder benutzerdefinierte Plugins, um bedingte Workflows zu erstellen — filtern Sie nach Codec, Container, Auflösung oder Bitrate und wenden Sie verschiedene Kodierungsprofile automatisch an.
FFmpeg- und HandBrake-Support
Wechseln Sie pro Auftrag zwischen FFmpeg und HandBrake und erhalten Sie Zugriff auf die gesamte Palette an Codecs und Kodierungsvoreinstellungen, die jedes Tool ohne zusätzliche Konfiguration unterstützt.
Bibliotheks-Zustandsprüfung
Dateien automatisch auf Beschädigungen, falsche Metadaten oder fehlende Streams scannen und problematische Dateien kennzeichnen oder neu kodieren, bevor sie Wiedergabeprobleme verursachen.
Echtzeit-Statistiken-Dashboard
Überwachen Sie den Transkodierungsfortschritt, Speicherplatzersparnisse, die Warteschlangentiefe und den Worker-Status über eine einzige Weboberfläche, ohne externe Überwachungstools zu benötigen.
Warum Sie Tdarr auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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