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Verteilte Medientranskodierungsautomatisierung, die FFmpeg und HandBrake verwendet, um Ihre gesamte Bibliothek neu zu kodieren und auf Fehler zu prüfen.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate der Laufzeit.

Was Sie mit Tdarr erstellen können

Tdarr ist ein Open-Source-System zur verteilten Medien-Transkodierung, das entwickelt wurde, um die Konvertierung, Komprimierung und Zustandsprüfung von Video- und Audiobibliotheken in großem Umfang zu automatisieren. Es koordiniert einen zentralen Server mit einem oder mehreren Worker-Knoten, die jeweils FFmpeg- oder HandBrake-Jobs parallel ausführen, sodass große Bibliotheken effizient und ohne manuelles Eingreifen verarbeitet werden.

Das Selbst-Hosting von Tdarr auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über Kodierungsprofile, Plugin-Pipelines und Hardware-Beschleunigungseinstellungen. Da die Transkodierung auf Ihrer Infrastruktur stattfindet, fallen keine Cloud-Verarbeitungsgebühren an, es gibt keine Dateigrößenbeschränkungen und keine Abhängigkeit von Drittanbieterdiensten – Ihre Medien bleiben privat und die Rechenleistung skaliert mit Ihrem VPS.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Tdarr

Verteilte Knoten-Worker

Starten Sie mehrere Worker-Knoten, die sich mit einem zentralen Server verbinden und Transkodierungsaufträge auf verfügbare CPU- und GPU-Ressourcen verteilen, um die Bibliotheksverarbeitung zu beschleunigen.

Plugin-Pipeline-System

Verketten Sie Community- oder benutzerdefinierte Plugins, um bedingte Workflows zu erstellen — filtern Sie nach Codec, Container, Auflösung oder Bitrate und wenden Sie verschiedene Kodierungsprofile automatisch an.

FFmpeg- und HandBrake-Support

Wechseln Sie pro Auftrag zwischen FFmpeg und HandBrake und erhalten Sie Zugriff auf die gesamte Palette an Codecs und Kodierungsvoreinstellungen, die jedes Tool ohne zusätzliche Konfiguration unterstützt.

Bibliotheks-Zustandsprüfung

Dateien automatisch auf Beschädigungen, falsche Metadaten oder fehlende Streams scannen und problematische Dateien kennzeichnen oder neu kodieren, bevor sie Wiedergabeprobleme verursachen.

Echtzeit-Statistiken-Dashboard

Überwachen Sie den Transkodierungsfortschritt, Speicherplatzersparnisse, die Warteschlangentiefe und den Worker-Status über eine einzige Weboberfläche, ohne externe Überwachungstools zu benötigen.

Warum Sie Tdarr auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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