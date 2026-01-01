NSQ ist eine verteilte Echtzeit-Messaging-Plattform, die ursprÃ¼nglich bei Bitly entwickelt wurde, um Milliarden von Nachrichten pro Tag zu verarbeiten. Im Gegensatz zu traditionellen Brokern lÃ¤uft NSQ als dezentraler Cluster kleiner Daemons â€“ es gibt keinen einzelnen Broker-Engpass, keinen Master-Knoten und keinen gemeinsamen Zustand â€“, sodass Produzenten und Konsumenten horizontal ohne Neukonfiguration skalieren kÃ¶nnen.

Das Selbst-Hosting von NSQ auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt hochvolumige EreignisstrÃ¶me, Telemetrie und asynchrone Job-Pipelines innerhalb Ihrer Infrastruktur, ohne Nachrichten-GebÃ¼hren und ohne Drosselung durch Managed Services. Das gebÃ¼ndelte Web-Admin-Interface bietet Echtzeit-Einblick in Topics, Channels und Nachrichtenraten, wÃ¤hrend der lookupd-Discovery-Dienst die Notwendigkeit fest codierter Broker-Adressen in Ihrer gesamten Flotte eliminiert.