NSQ mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Verteilte Echtzeit-Messaging-Plattform, konzipiert fÃ¼r Fehlertoleranz und skalierbares Streaming mit hohem Durchsatz.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r NSQ
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit NSQ erstellen kÃ¶nnen
NSQ ist eine verteilte Echtzeit-Messaging-Plattform, die ursprÃ¼nglich bei Bitly entwickelt wurde, um Milliarden von Nachrichten pro Tag zu verarbeiten. Im Gegensatz zu traditionellen Brokern lÃ¤uft NSQ als dezentraler Cluster kleiner Daemons â€“ es gibt keinen einzelnen Broker-Engpass, keinen Master-Knoten und keinen gemeinsamen Zustand â€“, sodass Produzenten und Konsumenten horizontal ohne Neukonfiguration skalieren kÃ¶nnen.
Das Selbst-Hosting von NSQ auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt hochvolumige EreignisstrÃ¶me, Telemetrie und asynchrone Job-Pipelines innerhalb Ihrer Infrastruktur, ohne Nachrichten-GebÃ¼hren und ohne Drosselung durch Managed Services. Das gebÃ¼ndelte Web-Admin-Interface bietet Echtzeit-Einblick in Topics, Channels und Nachrichtenraten, wÃ¤hrend der lookupd-Discovery-Dienst die Notwendigkeit fest codierter Broker-Adressen in Ihrer gesamten Flotte eliminiert.
Wichtige Funktionen von NSQ
Dezentrale Topologie
Betreiben Sie nsqd-Daemons zusammen mit den Produzenten und nutzen Sie nsqlookupd zur Erkennung â€” keine einzelne Fehlerquelle und kein zentraler Broker, der den Durchsatz drosselt.
Mindestens-einmal-Zustellung
Persistente Nachrichtenwarteschlangen mit FestplattenÃ¼berlauf garantieren, dass Nachrichten KonsumentenausfÃ¤lle und Spitzenlastverkehr Ã¼berstehen, ohne Ereignisse zu verlieren.
Kanal-Fan-out
Themen, die an mehrere unabhÃ¤ngige KanÃ¤le Ã¼bertragen werden, wodurch verschiedene Konsumentengruppen denselben Ereignisstrom parallel und ohne Koordination verarbeiten kÃ¶nnen.
Echtzeit-Admin-UI
Das browserbasierte nsqadmin-Dashboard zeigt Live-Nachrichtenraten, die Tiefe pro Kanal und Statistiken pro Knoten an, damit Sie Streams ohne CLI-Tools beheben kÃ¶nnen.
HTTP- und TCP-Clients
Native Client-Bibliotheken in Go, Python, Java, Node.js und mehr, sowie eine einfache HTTP-API zur VerÃ¶ffentlichung â€” Integration aus jeder Sprache ohne benutzerdefiniertes Protokoll.
Warum Sie NSQ auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.