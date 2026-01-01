Gitea mit einem Klick bereitstellen.
Leichtgewichtige, selbst gehostete Git-Plattform mit Repositories, Issue-Tracking und Teamkollaborationstools.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Gitea erstellen kÃ¶nnen
Gitea ist eine schlanke, quelloffene Git-Hosting-Plattform, die Teams ein privates Code-Zuhause ohne den Overhead grÃ¶ÃŸerer DevOps-Plattformen bietet. Sie bietet Repository-Verwaltung, Pull-Requests, Issue-Tracking, CodeÃ¼berprÃ¼fungen und SSH-Zugriff Ã¼ber eine Ã¼bersichtliche WeboberflÃ¤che â€” und lÃ¤uft komfortabel auf bescheidenen Serverressourcen.
Das Selbst-Hosting von Gitea auf Ihrem VPS bedeutet, dass Ihr Quellcode und Ihre Kollaborationsdaten auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur verbleiben. Diese Bereitstellung kombiniert Gitea mit einer MySQL-Datenbank fÃ¼r zuverlÃ¤ssige Datenpersistenz und beinhaltet SSH-Portweiterleitung, damit Entwickler mit standardmÃ¤ÃŸigen Git-Workflows pushen und pullen kÃ¶nnen.
Wichtige Funktionen von Gitea
Repository-Verwaltung
Umfassendes Git-Repository-Hosting mit Branch-Schutz, Merge-Requests und Code-Review-Workflows fÃ¼r Teams jeder GrÃ¶ÃŸe.
Vorgangsverfolgung
Integrierter Issue-Tracker mit Labels, Meilensteinen und Projekt-Boards zur Organisation der Arbeit neben Ihrem Code.
SSH- und HTTPS-Zugang
Entwickler kÃ¶nnen Ã¼ber SSH oder HTTPS mit ihren bestehenden Git-Tools pushen und pullen, ohne Workflow-Ã„nderungen.
Webhooks und CI/CD
Webhook-UnterstÃ¼tzung und Integrationen mit beliebten CI/CD-Systemen ermÃ¶glichen automatisiertes Testen und Bereitstellungspipelines.
Geringer FuÃŸabdruck
Gitea lÃ¤uft effizient auf kleinen Servern, wodurch es praktisch ist, es auf einem bescheidenen VPS bereitzustellen, ohne LeistungseinbuÃŸen.
Warum Sie Gitea auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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