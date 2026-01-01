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VerlÃ¤ngerungspreis: 11,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
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KVM 8
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VerlÃ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit LNbits erstellen kÃ¶nnen

LNbits ist ein kostenloses, quelloffenes Bitcoin Lightning Network Wallet- und Kontensystem, das jedes kompatible Lightning-Backend in eine Multi-User-Plattform verwandelt. Anstatt ein einzelnes Node-Wallet zu betreiben, ermÃ¶glicht LNbits Ihnen, unbegrenzt viele Unter-Wallets bereitzustellen, jedes mit eigenen API-SchlÃ¼sseln, Guthaben und Zugriffsrechten â€“ ideal fÃ¼r Kreative, Gemeinschaften, Unternehmen und Entwickler, die Lightning-Konten ausgeben mÃ¶chten, ohne die Verwahrung des zugrunde liegenden Nodes aufzugeben.

Eine erweiterbare Plugin-Architektur wird mit Dutzenden vorgefertigter Erweiterungen geliefert, die Trinkgeld-GlÃ¤ser, Paywalls, Point-of-Sale-Terminals, Abonnements, LNURL-Dienste, Scrub-Links und mehr abdecken. Das Selbst-Hosting von LNbits auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Lightning-KanÃ¤le, Zahlungsdaten und Kundenbeziehungen vollstÃ¤ndig unter Ihrer Kontrolle, ohne Drittverwahrer oder TransaktionsgebÃ¼hren.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von LNbits

Multi-Wallet-Konten

Richten Sie unbegrenzte Unter-Wallets auf einem Lightning-Backend ein, jede mit eigenem Guthaben, REST-API-SchlÃ¼sseln und isolierter Transaktionshistorie.

TrinkgeldglÃ¤ser und Bezahlschranken

Integrierte Erweiterungen ermÃ¶glichen es Kreativen, Trinkgeld-Boxen, Spenden-Buttons, Paywall-Links und Abonnement-Stufen hinzuzufÃ¼gen, ohne benutzerdefinierten Zahlungs-Code schreiben zu mÃ¼ssen.

Modulare Finanzierungsquellen

Verbinden Sie sich mit LND, Core Lightning, Eclair, Phoenixd, Blink, Alby, OpenNode, ZBD, NWC und vielen weiteren â€” wechseln Sie Backends Ã¼ber die Admin-BenutzeroberflÃ¤che, ohne erneut bereitzustellen.

Erweiterungsmarktplatz

Installieren Sie Community-Erweiterungen fÃ¼r Kassenterminals, LNURL-Dienste, Link-Bereinigung, Lotteriespiele, Geschenkkarten und Dutzende weitere direkt Ã¼ber die BenutzeroberflÃ¤che.

Entwickler-REST-API

Jede Wallet stellt eine dokumentierte REST-API und WebSocket-Schnittstelle zur VerfÃ¼gung, damit Anwendungen Rechnungen ausstellen, Guthaben prÃ¼fen und programmatisch Zahlungsevents empfangen kÃ¶nnen.

Eigenverwaltende Kontrolle

Betreiben Sie den gesamten Stack auf Ihrem eigenen VPS und Lightning-Node â€” kein Drittanbieter verwahrt Gelder und es fallen keine plattformbezogenen TransaktionsgebÃ¼hren an.

Warum Sie LNbits auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.

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Empfohlener Serverstandort:

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
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Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

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