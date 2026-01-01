LNbits mit 1 Klick bereitstellen.
Open-Source Lightning-Wallet und Kontensystem mit Trinkgeld-Boxen, Paywalls, Spenden-Buttons und Abonnements fÃ¼r Kreative.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit LNbits erstellen kÃ¶nnen
LNbits ist ein kostenloses, quelloffenes Bitcoin Lightning Network Wallet- und Kontensystem, das jedes kompatible Lightning-Backend in eine Multi-User-Plattform verwandelt. Anstatt ein einzelnes Node-Wallet zu betreiben, ermÃ¶glicht LNbits Ihnen, unbegrenzt viele Unter-Wallets bereitzustellen, jedes mit eigenen API-SchlÃ¼sseln, Guthaben und Zugriffsrechten â€“ ideal fÃ¼r Kreative, Gemeinschaften, Unternehmen und Entwickler, die Lightning-Konten ausgeben mÃ¶chten, ohne die Verwahrung des zugrunde liegenden Nodes aufzugeben.
Eine erweiterbare Plugin-Architektur wird mit Dutzenden vorgefertigter Erweiterungen geliefert, die Trinkgeld-GlÃ¤ser, Paywalls, Point-of-Sale-Terminals, Abonnements, LNURL-Dienste, Scrub-Links und mehr abdecken. Das Selbst-Hosting von LNbits auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Lightning-KanÃ¤le, Zahlungsdaten und Kundenbeziehungen vollstÃ¤ndig unter Ihrer Kontrolle, ohne Drittverwahrer oder TransaktionsgebÃ¼hren.
Wichtige Funktionen von LNbits
Multi-Wallet-Konten
Richten Sie unbegrenzte Unter-Wallets auf einem Lightning-Backend ein, jede mit eigenem Guthaben, REST-API-SchlÃ¼sseln und isolierter Transaktionshistorie.
TrinkgeldglÃ¤ser und Bezahlschranken
Integrierte Erweiterungen ermÃ¶glichen es Kreativen, Trinkgeld-Boxen, Spenden-Buttons, Paywall-Links und Abonnement-Stufen hinzuzufÃ¼gen, ohne benutzerdefinierten Zahlungs-Code schreiben zu mÃ¼ssen.
Modulare Finanzierungsquellen
Verbinden Sie sich mit LND, Core Lightning, Eclair, Phoenixd, Blink, Alby, OpenNode, ZBD, NWC und vielen weiteren â€” wechseln Sie Backends Ã¼ber die Admin-BenutzeroberflÃ¤che, ohne erneut bereitzustellen.
Erweiterungsmarktplatz
Installieren Sie Community-Erweiterungen fÃ¼r Kassenterminals, LNURL-Dienste, Link-Bereinigung, Lotteriespiele, Geschenkkarten und Dutzende weitere direkt Ã¼ber die BenutzeroberflÃ¤che.
Entwickler-REST-API
Jede Wallet stellt eine dokumentierte REST-API und WebSocket-Schnittstelle zur VerfÃ¼gung, damit Anwendungen Rechnungen ausstellen, Guthaben prÃ¼fen und programmatisch Zahlungsevents empfangen kÃ¶nnen.
Eigenverwaltende Kontrolle
Betreiben Sie den gesamten Stack auf Ihrem eigenen VPS und Lightning-Node â€” kein Drittanbieter verwahrt Gelder und es fallen keine plattformbezogenen TransaktionsgebÃ¼hren an.
Warum Sie LNbits auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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