Automatisch ist eine Open-Source-Workflow-Automatisierungsplattform, die es Ihnen ermöglicht, Anwendungen zu verbinden und wiederkehrende Aufgaben über eine visuelle No-Code-Oberfläche zu automatisieren. Ähnlich wie bei Zapier oder Make erstellen Sie Flows, die Aktionen über Dienste hinweg auslösen — aber mit Automatisch bleiben alle Ihre Daten und Ihre Automatisierungslogik auf Ihrem eigenen Server, ohne Preisgestaltung pro Aufgabe oder Nutzungslimits.

Automatisch selbst zu hosten bedeutet, dass Ihre API-Zugangsdaten, Workflow-Daten und Geschäftslogik Ihre Infrastruktur nie verlassen. Diese Bereitstellung umfasst PostgreSQL für die Workflow-Speicherung, Redis für die Aufgabenwarteschlange und einen dedizierten Worker-Prozess für eine zuverlässige Hintergrundausführung. Melden Sie sich mit den Standard-Zugangsdaten an und ändern Sie diese sofort in den Einstellungen.