Open-Source Zapier-Alternative zum Verbinden von Apps und Automatisieren von Workflows ohne Programmierung.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Automatisch erstellen können
Automatisch ist eine Open-Source-Workflow-Automatisierungsplattform, die es Ihnen ermöglicht, Anwendungen zu verbinden und wiederkehrende Aufgaben über eine visuelle No-Code-Oberfläche zu automatisieren. Ähnlich wie bei Zapier oder Make erstellen Sie Flows, die Aktionen über Dienste hinweg auslösen — aber mit Automatisch bleiben alle Ihre Daten und Ihre Automatisierungslogik auf Ihrem eigenen Server, ohne Preisgestaltung pro Aufgabe oder Nutzungslimits.
Automatisch selbst zu hosten bedeutet, dass Ihre API-Zugangsdaten, Workflow-Daten und Geschäftslogik Ihre Infrastruktur nie verlassen. Diese Bereitstellung umfasst PostgreSQL für die Workflow-Speicherung, Redis für die Aufgabenwarteschlange und einen dedizierten Worker-Prozess für eine zuverlässige Hintergrundausführung. Melden Sie sich mit den Standard-Zugangsdaten an und ändern Sie diese sofort in den Einstellungen.
Wichtige Funktionen von Automatisch
Visueller Workflow-Baukasten
Erstellen Sie Automatisierungs-Workflows, indem Sie Trigger und Aktionen in einer Drag-and-Drop-Oberfläche verbinden, ohne Code zu schreiben.
App-Integrationen
Verbinden Sie sich mit beliebten Diensten wie Slack, GitHub, Google Sheets, Stripe, Twilio und vielen weiteren über integrierte Konnektoren.
Webhook-Trigger
Starten Sie Workflows aus externen Ereignissen mithilfe eingehender Webhooks für die Echtzeit-Automatisierung von jeder Quelle.
Bedingungslogik
Fügen Sie Filter und Bedingungen zu Workflows hinzu, damit Aktionen nur ausgeführt werden, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind.
Hintergrundarbeiter
Dedizierter Worker-Prozess gewährleistet die zuverlässige Ausführung von langlaufenden und geplanten Automatisierungsaufgaben.
Warum Sie Automatisch auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.