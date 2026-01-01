LightRAG ist ein leichtgewichtiges Retrieval-Augmented-Generation-Framework, das entwickelt wurde, um komplexe Dokumente in Bereichen wie Recht, Gesundheitswesen und Finanzen zu analysieren. Es überbrückt die Lücke zwischen vektor-basiertem RAG und graphen-basiertem RAG, indem es Wissensgraphen und Vektor-Embeddings gemeinsam in einer einzigen Dual-Level-Architektur verwaltet, wodurch die erforderlichen LLM-Aufrufe sowohl bei der Indexierung als auch bei der Abfragezeit drastisch reduziert werden, im Vergleich zu Community-Report-basierten GraphRAG-Implementierungen.

Das Selbst-Hosting von LightRAG auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Dokumente, Embeddings und den Wissensgraphen vollständig unter Ihrer Kontrolle. Verbinden Sie sich mit OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic oder jedem OpenAI-kompatiblen Endpunkt, und aktualisieren Sie Wissensdatenbanken inkrementell, ohne den globalen Index neu aufzubauen – so bleiben dynamische Daten aktuell, ohne exorbitante Neubearbeitungskosten.