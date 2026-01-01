LightRAG mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Ein einfaches und schnelles Framework für abrufgestützte Generierung, das Vektorsuche mit Wissensgraphen für die Analyse komplexer Dokumente kombiniert.
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Was Sie mit LightRAG erstellen können
LightRAG ist ein leichtgewichtiges Retrieval-Augmented-Generation-Framework, das entwickelt wurde, um komplexe Dokumente in Bereichen wie Recht, Gesundheitswesen und Finanzen zu analysieren. Es überbrückt die Lücke zwischen vektor-basiertem RAG und graphen-basiertem RAG, indem es Wissensgraphen und Vektor-Embeddings gemeinsam in einer einzigen Dual-Level-Architektur verwaltet, wodurch die erforderlichen LLM-Aufrufe sowohl bei der Indexierung als auch bei der Abfragezeit drastisch reduziert werden, im Vergleich zu Community-Report-basierten GraphRAG-Implementierungen.
Das Selbst-Hosting von LightRAG auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Dokumente, Embeddings und den Wissensgraphen vollständig unter Ihrer Kontrolle. Verbinden Sie sich mit OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic oder jedem OpenAI-kompatiblen Endpunkt, und aktualisieren Sie Wissensdatenbanken inkrementell, ohne den globalen Index neu aufzubauen – so bleiben dynamische Daten aktuell, ohne exorbitante Neubearbeitungskosten.
Wichtige Funktionen von LightRAG
Zweistufiges Retrieval
Vektor-Embeddings und Wissensgraph-Entitäten verbinden sich in einer Pipeline, übertreffen die flache Vektorsuche bei der dokumentübergreifenden Argumentation und halten gleichzeitig die Indexierungskosten niedrig.
Inkrementelle Wissensaktualisierungen
Neue Dokumente werden in den bestehenden Graphen integriert, ohne den globalen Index neu aufzubauen, sodass dynamische Daten ohne kostspielige Neuverarbeitung aktuell bleiben.
Multi-LLM-Anbieter-Support
Verbinden Sie sich mit OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic, Bedrock oder einem beliebigen OpenAI-kompatiblen Endpunkt, ohne Prompts neu zu schreiben oder Ihre Dokumente neu zu indizieren.
Fünf Abfragemodi
Wechseln Sie zwischen naiven, lokalen, globalen, hybriden und gemischten Abrufstrategien, um die Abfragekomplexität an die Latenz- und Kostenanforderungen anzupassen.
Integrierte Web-UI
Browserbasiertes Dashboard zum Erfassen von Dokumenten, Ausführen von Abfragen und zur interaktiven Visualisierung des generierten Wissensgraphen.
REST API für Integrationen
Authentifizierte REST-Endpunkte ermöglichen es Ihnen, LightRAG in bestehende Anwendungen einzubetten und Dokumenten-Ingestions-Pipelines zu automatisieren.
Warum Sie LightRAG auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.