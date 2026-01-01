Node-RED ist ein flussbasiertes visuelles Programmiertool, das auf Node.js basiert und es Ihnen ermöglicht, Hardware, APIs und Online-Dienste mithilfe eines browserbasierten Drag-and-Drop-Editors miteinander zu verbinden. Ursprünglich von IBM entwickelt und jetzt von der OpenJS Foundation gepflegt, vereinfacht es die Erstellung von Automatisierungsworkflows, ohne komplexen Code schreiben zu müssen – verbinden Sie Knoten auf einer Arbeitsfläche und stellen Sie sie in Sekundenschnelle bereit.

Das Self-Hosting von Node-RED auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Flows und die sensiblen Daten, die sie verarbeiten, ohne Nutzungseinschränkungen, Ratenbegrenzung und ohne Abhängigkeit von einer Cloud-Plattform. Egal, ob Sie IoT-Sensoren automatisieren, Geschäftsdienste integrieren oder API-Pipelines orchestrieren, Node-RED bietet eine flexible, erweiterbare Laufzeitumgebung, die überall dort läuft, wo Sie sie benötigen.