Gerrit mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Unternehmensfähige Code-Review-Plattform, der Android, Chromium und große Open-Source-Projekte weltweit vertrauen.
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Was Sie mit Gerrit erstellen können
Gerrit ist ein Open-Source, webbasiertes Code-Review-System, das auf Git aufbaut. Jede Änderung wird als Patch-Set eingereicht – eine versionierte Überprüfungseinheit –, die Teammitglieder durch Inline-Kommentare, Abstimmungsfreigaben und konfigurierbare Einreichungsregeln bewerten, bevor sie zusammengeführt werden kann. Ursprünglich bei Google entwickelt und von Android, Chromium und Qt verwendet, bringt Gerrit strukturierte Überprüfungsdisziplin in jedes Entwicklungsteam.
Gerrit selbst auf Ihrem eigenen VPS zu hosten, gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über Repositories, Zugriffsberechtigungen und Code-Review-Workflows. Mit einem Bootstrap-Mechanismus, bei dem der erste Benutzer zum Administrator wird, fein abgestimmten projektbezogenen Zugriffsregeln und einem Plugin-Ökosystem von über 100 Erweiterungen ist es für Teams konzipiert, die Audit-Trails und strenge Code-Qualitäts-Gates benötigen, ohne auf Drittanbieter-Plattformen angewiesen zu sein.
Wichtige Funktionen von Gerrit
Patch-basierter Überprüfungsworkflow
Jede Code-Änderung wird als versionierter Patch-Set eingereicht, was den Reviewern einen klaren Überblick über jede Iteration und den vollständigen Revisionsverlauf bietet.
Feingranulare Berechtigungen
Definieren Sie projektbezogene, zweigbezogene und aktionsbezogene Zugriffsregeln für Einzelpersonen und Gruppen, einschließlich Force-Push- und Submit-Rechten.
Inline-Code-Kommentierung
Hinterlassen Sie Kommentare zu bestimmten Codezeilen und antworten Sie inline, wobei die Überprüfungsdiskussionen direkt an den Code gebunden bleiben, auf den sie sich beziehen.
CI/CD-Integration
Lösen Sie Jenkins, Zuul oder jedes beliebige CI-System automatisch bei neuen Patch-Sets über Webhooks und die integrierte Events Stream API aus.
Plugin-Ökosystem
Erweitern Sie Gerrit mit über 100 Community-Plugins für LDAP-Authentifizierung, Metriken, Benachrichtigungen und benutzerdefinierte Review-Workflows.
Multi-Repository-Management
Änderungen über mehrere Git-Repositories hinweg von einer einzigen Instanz aus mit einheitlicher Zugriffssteuerung und Audit-Logs verwalten und überprüfen.
Warum Sie Gerrit auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.