Gerrit ist ein Open-Source, webbasiertes Code-Review-System, das auf Git aufbaut. Jede Änderung wird als Patch-Set eingereicht – eine versionierte Überprüfungseinheit –, die Teammitglieder durch Inline-Kommentare, Abstimmungsfreigaben und konfigurierbare Einreichungsregeln bewerten, bevor sie zusammengeführt werden kann. Ursprünglich bei Google entwickelt und von Android, Chromium und Qt verwendet, bringt Gerrit strukturierte Überprüfungsdisziplin in jedes Entwicklungsteam.

Gerrit selbst auf Ihrem eigenen VPS zu hosten, gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über Repositories, Zugriffsberechtigungen und Code-Review-Workflows. Mit einem Bootstrap-Mechanismus, bei dem der erste Benutzer zum Administrator wird, fein abgestimmten projektbezogenen Zugriffsregeln und einem Plugin-Ökosystem von über 100 Erweiterungen ist es für Teams konzipiert, die Audit-Trails und strenge Code-Qualitäts-Gates benötigen, ohne auf Drittanbieter-Plattformen angewiesen zu sein.