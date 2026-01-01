SuperTokens ist eine Open-Source-Alternative zu proprietÃ¤ren Authentifizierungsdiensten wie Auth0 und Firebase Auth. Es bietet eine Backend-Core-API, mit der sich Ihre Anwendungen mithilfe offizieller SDKs fÃ¼r React, Node.js, Python, Go und mobile Plattformen integrieren lassen. SuperTokens handhabt E-Mail-/Passwort-Login, passwortlose AblÃ¤ufe, Social OAuth, Multi-Faktor-Authentifizierung, erweitertes Sitzungsmanagement mit automatischer Token-Aktualisierung und Schutz vor gÃ¤ngigen Authentifizierungsangriffen â€“ alles Ã¼ber eine gut dokumentierte API.

Das Selbst-Hosting von SuperTokens bedeutet, dass Benutzeranmeldeinformationen und Sitzungsdaten in Ihrer PostgreSQL-Datenbank unter Ihrer vollstÃ¤ndigen Kontrolle bleiben, ohne Pro-Benutzer-Preise, die sich zu Ihren Ungunsten skalieren, wenn Ihre Anwendung wÃ¤chst. Diese Vorlage stellt SuperTokens Core mit PostgreSQL bereit, bereit fÃ¼r den Produktionseinsatz.