Bis zu 69 % Rabatt auf SuperTokens

SuperTokens mit 1-Klick-Installation bereitstellen.

Open-Source-Authentifizierungs-Backend mit Sitzungsverwaltung, passwortloser Anmeldung, sozialem OAuth und MFA â€“ eine selbst gehostete Alternative zu Auth0 und Firebase Auth.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie
Automatische wÃ¶chentliche Backups inklusive
Serverstandort Deutschland/EU wÃ¤hlbar
5,49â‚¬/Mon.
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69 % Rabatt
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 11,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
64 % Rabatt
KVM 2
21,99â‚¬
7,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
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KVM 1
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate der Laufzeit.

Was Sie mit SuperTokens erstellen kÃ¶nnen

SuperTokens ist eine Open-Source-Alternative zu proprietÃ¤ren Authentifizierungsdiensten wie Auth0 und Firebase Auth. Es bietet eine Backend-Core-API, mit der sich Ihre Anwendungen mithilfe offizieller SDKs fÃ¼r React, Node.js, Python, Go und mobile Plattformen integrieren lassen. SuperTokens handhabt E-Mail-/Passwort-Login, passwortlose AblÃ¤ufe, Social OAuth, Multi-Faktor-Authentifizierung, erweitertes Sitzungsmanagement mit automatischer Token-Aktualisierung und Schutz vor gÃ¤ngigen Authentifizierungsangriffen â€“ alles Ã¼ber eine gut dokumentierte API.

Das Selbst-Hosting von SuperTokens bedeutet, dass Benutzeranmeldeinformationen und Sitzungsdaten in Ihrer PostgreSQL-Datenbank unter Ihrer vollstÃ¤ndigen Kontrolle bleiben, ohne Pro-Benutzer-Preise, die sich zu Ihren Ungunsten skalieren, wenn Ihre Anwendung wÃ¤chst. Diese Vorlage stellt SuperTokens Core mit PostgreSQL bereit, bereit fÃ¼r den Produktionseinsatz.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von SuperTokens

Mehrere Authentifizierungsmethoden

UnterstÃ¼tzt E-Mail/Passwort, passwortlose Magic Links und soziale OAuth-Anbieter standardmÃ¤ÃŸig â€” fÃ¼gen Sie die AblÃ¤ufe hinzu, die Ihre Nutzer ohne benutzerdefinierten Code erwarten.

Erweitertes Session-Management

Verwaltet sicher die Token-Rotation, automatische Aktualisierung und den Sitzungswiderruf und schÃ¼tzt Benutzer vor SitzungsentfÃ¼hrung und Fixierungsangriffen.

Vorgefertigte UI-Komponenten

EinfÃ¼gbare React-, Vue- und Angular-Komponenten fÃ¼r die Anmeldung, Registrierung und PasswortzurÃ¼cksetzung, die zu Ihrer Marke passen, ohne Authentifizierungs-BenutzeroberflÃ¤chen von Grund auf neu zu erstellen.

Multi-Faktor-Authentifizierung

FÃ¼gen Sie TOTP oder E-Mail-basierte MFA zu jedem Authentifizierungsablauf hinzu, ohne Dienste Dritter oder zusÃ¤tzliche nutzerbasierte GebÃ¼hren.

Rollen und Berechtigungen

Weisen Sie Benutzern Rollen zu und erzwingen Sie BerechtigungsprÃ¼fungen in Ihrer Anwendung mithilfe der integrierten Benutzerverwaltung und Rollen-API von SuperTokens.

Warum Sie SuperTokens auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.

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Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

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Empfohlener Serverstandort:

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

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Vaultwarden

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Vaultwarden ist ein leichter, selbst gehosteter Passwort-Manager, kompatibel mit Bitwarden.

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2FAuth

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Selbst gehosteter Zwei-Faktor-Authentifizierungscode-Manager fÃ¼r Web und Mobil

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Open-Source-IdentitÃ¤tsanbieter, der sich auf FlexibilitÃ¤t und Vielseitigkeit konzentriert

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