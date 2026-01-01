SuperTokens mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Authentifizierungs-Backend mit Sitzungsverwaltung, passwortloser Anmeldung, sozialem OAuth und MFA â€“ eine selbst gehostete Alternative zu Auth0 und Firebase Auth.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit SuperTokens erstellen kÃ¶nnen
SuperTokens ist eine Open-Source-Alternative zu proprietÃ¤ren Authentifizierungsdiensten wie Auth0 und Firebase Auth. Es bietet eine Backend-Core-API, mit der sich Ihre Anwendungen mithilfe offizieller SDKs fÃ¼r React, Node.js, Python, Go und mobile Plattformen integrieren lassen. SuperTokens handhabt E-Mail-/Passwort-Login, passwortlose AblÃ¤ufe, Social OAuth, Multi-Faktor-Authentifizierung, erweitertes Sitzungsmanagement mit automatischer Token-Aktualisierung und Schutz vor gÃ¤ngigen Authentifizierungsangriffen â€“ alles Ã¼ber eine gut dokumentierte API.
Das Selbst-Hosting von SuperTokens bedeutet, dass Benutzeranmeldeinformationen und Sitzungsdaten in Ihrer PostgreSQL-Datenbank unter Ihrer vollstÃ¤ndigen Kontrolle bleiben, ohne Pro-Benutzer-Preise, die sich zu Ihren Ungunsten skalieren, wenn Ihre Anwendung wÃ¤chst. Diese Vorlage stellt SuperTokens Core mit PostgreSQL bereit, bereit fÃ¼r den Produktionseinsatz.
Wichtige Funktionen von SuperTokens
Mehrere Authentifizierungsmethoden
UnterstÃ¼tzt E-Mail/Passwort, passwortlose Magic Links und soziale OAuth-Anbieter standardmÃ¤ÃŸig â€” fÃ¼gen Sie die AblÃ¤ufe hinzu, die Ihre Nutzer ohne benutzerdefinierten Code erwarten.
Erweitertes Session-Management
Verwaltet sicher die Token-Rotation, automatische Aktualisierung und den Sitzungswiderruf und schÃ¼tzt Benutzer vor SitzungsentfÃ¼hrung und Fixierungsangriffen.
Vorgefertigte UI-Komponenten
EinfÃ¼gbare React-, Vue- und Angular-Komponenten fÃ¼r die Anmeldung, Registrierung und PasswortzurÃ¼cksetzung, die zu Ihrer Marke passen, ohne Authentifizierungs-BenutzeroberflÃ¤chen von Grund auf neu zu erstellen.
Multi-Faktor-Authentifizierung
FÃ¼gen Sie TOTP oder E-Mail-basierte MFA zu jedem Authentifizierungsablauf hinzu, ohne Dienste Dritter oder zusÃ¤tzliche nutzerbasierte GebÃ¼hren.
Rollen und Berechtigungen
Weisen Sie Benutzern Rollen zu und erzwingen Sie BerechtigungsprÃ¼fungen in Ihrer Anwendung mithilfe der integrierten Benutzerverwaltung und Rollen-API von SuperTokens.
Warum Sie SuperTokens auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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