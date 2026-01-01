Fusion RSS mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Leichtgewichtiger, selbst gehosteter RSS-Reader mit einer Ã¼bersichtlichen Web-BenutzeroberflÃ¤che, Tastenkombinationen und Fever-API-UnterstÃ¼tzung.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Fusion RSS
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Fusion RSS erstellen kÃ¶nnen
Fusion ist ein minimalistischer Open-Source-RSS-Reader, der in Go geschrieben wurde und sich auf einen schnellen, ablenkungsfreien Leseworkflow konzentriert. Er parst RSS- und Atom-Feeds, entdeckt Feeds automatisch von Website-URLs und organisiert Abonnements in Gruppen, wÃ¤hrend er den ungelesenen Status, Lesezeichen und die Volltextsuche in Ihrer gesamten Bibliothek verfolgt.
Fusion auf Ihrem VPS selbst zu hosten, hÃ¤lt Ihre Abonnementliste und Ihren Leseverlauf von Drittanbieterdiensten fern, und seine Fever API-KompatibilitÃ¤t ermÃ¶glicht nativen mobilen Clients wie Reeder, Unread und FeedMe die Synchronisierung mit Ihrer eigenen Instanz anstelle eines Cloud-Aggregators.
Wichtige Funktionen von Fusion RSS
Fever-API-Support
Synchronisieren Sie Artikel mit nativen iOS-, Android- und Desktop-Clients wie Reeder, Unread und FeedMe Ã¼ber die integrierte Fever-kompatible API.
Tastatur-gesteuertes LesegerÃ¤t
Google Reader-Ã¤hnliche Tastenkombinationen ermÃ¶glichen es Ihnen, Hunderte von Artikeln pro Sitzung zu sichten, ohne die Tastatur zu verlassen.
Automatische Feed-Erkennung
FÃ¼gen Sie eine beliebige Website-URL ein, und Fusion findet den RSS- oder Atom-Feed automatisch, mit Gruppenorganisation fÃ¼r Ã¼bersichtliche Abonnementlisten.
Responsive PWA
Installierbare progressive Web-App bietet ein natives Leseerlebnis auf Smartphones, Tablets und Desktop-Browsern.
OIDC Single Sign-On
Die optionale OpenID Connect-Integration ermÃ¶glicht Ihnen die Authentifizierung gegenÃ¼ber Keycloak, Authelia oder jedem konformen IdentitÃ¤tsanbieter.
Kein KI-Ballast
Verzichtet bewusst auf Funktionen zur KI-Zusammenfassung und -Empfehlung, um die Leseerfahrung fokussiert, schlank und vorhersehbar zu halten.
Warum Sie Fusion RSS auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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