Fusion ist ein minimalistischer Open-Source-RSS-Reader, der in Go geschrieben wurde und sich auf einen schnellen, ablenkungsfreien Leseworkflow konzentriert. Er parst RSS- und Atom-Feeds, entdeckt Feeds automatisch von Website-URLs und organisiert Abonnements in Gruppen, wÃ¤hrend er den ungelesenen Status, Lesezeichen und die Volltextsuche in Ihrer gesamten Bibliothek verfolgt.

Fusion auf Ihrem VPS selbst zu hosten, hÃ¤lt Ihre Abonnementliste und Ihren Leseverlauf von Drittanbieterdiensten fern, und seine Fever API-KompatibilitÃ¤t ermÃ¶glicht nativen mobilen Clients wie Reeder, Unread und FeedMe die Synchronisierung mit Ihrer eigenen Instanz anstelle eines Cloud-Aggregators.