Radicale ist ein kleiner, einfacher, unkomplizierter CalDAV- (Kalender-) und CardDAV- (Kontakt-) Server, der in Python geschrieben ist. Er unterstützt die Standardprotokolle, die jedes moderne Betriebssystem nativ unterstützt – iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE – sodass Kalender und Kontakte mit Ihren Geräten synchronisiert werden, ohne dass Sie benutzerdefinierte Apps oder Browser-Erweiterungen installieren müssen.

Wenn Sie Radicale auf Ihrem VPS selbst hosten, bleiben alle Termine, Adressen und freigegebenen Kalender auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, anstatt sie einem Kalender-SaaS-Dienst zu überlassen. Der Server speichert Sammlungen als einfache Dateien auf der Festplatte, benötigt keine Datenbank und läuft dank seines geringen Python-Fußabdrucks problemlos neben anderen Anwendungen.