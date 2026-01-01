Elasticsearch ist eine verteilte, RESTful Such- und Analyse-Engine im Herzen des Elastic Stack. Basierend auf Apache Lucene bietet es Volltextsuche, komplexe Aggregationen und nahezu Echtzeit-Indizierung Ã¼ber riesige DatensÃ¤tze hinweg. Seine verteilte Architektur unterstÃ¼tzt automatisches Sharding und Replikation und ermÃ¶glicht so horizontale Skalierbarkeit von einem einzelnen Knoten bis zu einem groÃŸen Cluster.

Das Selbst-Hosting von Elasticsearch auf Ihrem VPS bietet Ihnen dedizierte Ressourcen fÃ¼r eine konsistente Abfrageleistung, volle Kontrolle Ã¼ber Indexkonfiguration und Aufbewahrungsrichtlinien sowie die MÃ¶glichkeit, es in Ihren eigenen Logging-, Monitoring- und Anwendungs-Stack zu integrieren, ohne pro-Dokument-Preise oder AnbieterbeschrÃ¤nkungen.