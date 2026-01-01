MiroTalk P2P ist eine selbstgehostete WebRTC-Videokonferenzplattform, die Medien direkt zwischen den Teilnehmern weiterleitet – nicht über Ihren Server. Da Videostreams Peer-to-Peer übertragen werden, ist die Latenz minimal und Ihre VPS-Bandbreite wird nur für die Signalisierung verwendet, selbst wenn mehrere Räume gleichzeitig laufen. Teilnehmer treten von jedem modernen Browser aus über einen teilbaren Link bei, ohne dass ein Konto, Download oder Plugin erforderlich ist.

Im Gegensatz zu Cloud-Diensten, die Besprechungsdaten auf ihrer Infrastruktur protokollieren und verarbeiten, bleiben beim Selbst-Hosting von MiroTalk alle Gespräche auf Hardware, die Sie besitzen. Räume können passwortgeschützt sein, der Host-Schutz begrenzt die Sitzungserstellung auf autorisierte Benutzer, und eine REST-API ermöglicht es Ihnen, die Besprechungserstellung in Ihre eigenen Anwendungen zu integrieren.