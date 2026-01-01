MiroTalk mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehostete P2P-Videokonferenzen mit unbegrenzten Räumen, Bildschirmfreigabe und ohne erforderliche App-Installation für Teilnehmer.
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Was Sie mit MiroTalk erstellen können
MiroTalk P2P ist eine selbstgehostete WebRTC-Videokonferenzplattform, die Medien direkt zwischen den Teilnehmern weiterleitet – nicht über Ihren Server. Da Videostreams Peer-to-Peer übertragen werden, ist die Latenz minimal und Ihre VPS-Bandbreite wird nur für die Signalisierung verwendet, selbst wenn mehrere Räume gleichzeitig laufen. Teilnehmer treten von jedem modernen Browser aus über einen teilbaren Link bei, ohne dass ein Konto, Download oder Plugin erforderlich ist.
Im Gegensatz zu Cloud-Diensten, die Besprechungsdaten auf ihrer Infrastruktur protokollieren und verarbeiten, bleiben beim Selbst-Hosting von MiroTalk alle Gespräche auf Hardware, die Sie besitzen. Räume können passwortgeschützt sein, der Host-Schutz begrenzt die Sitzungserstellung auf autorisierte Benutzer, und eine REST-API ermöglicht es Ihnen, die Besprechungserstellung in Ihre eigenen Anwendungen zu integrieren.
Wichtige Funktionen von MiroTalk
Peer-to-Peer-Medien
Video- und Audio-Stream direkt zwischen den Teilnehmern — nicht über Ihren Server — wodurch die Latenz gering gehalten wird und die Bandbreitenkosten nahezu null sind, unabhängig davon, wie viele Räume gleichzeitig laufen.
Keine App erforderlich
Teilnehmer können über jeden modernen Browser über einen teilbaren Link beitreten, ohne dass eine Kontoregistrierung, ein Download oder ein Browser-Plugin erforderlich ist.
Bildschirmfreigabe und Aufzeichnung
Teilen Sie Ihren Bildschirm oder ein bestimmtes Anwendungsfenster, und zeichnen Sie Sitzungen lokal auf Ihrem Gerät auf, ohne Aufzeichnungen auf dem Server zu speichern.
Whiteboard und Dateifreigabe
In Echtzeit auf einem gemeinsamen Whiteboard zusammenarbeiten und Dateien direkt zwischen Teilnehmern während einer Sitzung übertragen, ohne externen Speicher.
Hostschutz
Ein Passwort ist erforderlich, um neue Räume zu erstellen und die Sitzungserstellung auf autorisierte Nutzer zu beschränken, während die Beitrittslinks für Teilnehmer offen und reibungslos bleiben.
REST API und Einbettung
Erstellen Sie Räume und generieren Sie Beitritts-Tokens programmatisch über eine dokumentierte REST-API, und betten Sie die Konferenz-UI als iFrame in jede Website ein.
Warum Sie MiroTalk auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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